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https://sputnikarabic.ae/20230509/تفجير-عربة-عسكرية-إسرائيلية-في-نابلس-بعبوة-ناسفة-فيديو-1076822091.html
تفجير عربة عسكرية إسرائيلية في نابلس بعبوة ناسفة... فيديو
تفجير عربة عسكرية إسرائيلية في نابلس بعبوة ناسفة... فيديو
نشرت قناة عبرية رسمية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لما قالت إنه تفجير عربة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T11:18+0000
2023-05-09T11:18+0000
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث إن الانفجار تسبب في إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، دون مزيد من التفاصيل.وكان الجيش الإسرائيلي، اقتحم حي القصبة بمدينة نابلس القديمة صباح اليوم، في عملية أمنية اعتقل خلالها مطلوبين اثنين.ووقتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي في نابلس شخصين مطلوبين متورطين في عمليات إطلاق نار مؤخرا، واندلعت أعمال شغب خلال العملية وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ووصف العملية بأنها "دقيقة ونظيفة".لكن مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة والناشطة في نابلس، أعلنت في بيان أنها "أوقعت قوة خاصة إسرائيلية في كمين محكم تم تفجير عبوة ناسفة مشظية شديدة الانفجار بها، مما أوقع فيها بالغ الإصابات".وأضافت المجموعة التي اغتالت إسرائيل خلال الشهور الأخيرة الماضية العديد من قادتها: "شّكل جند العرين وبرفقة الفصائل المسلحة حزام ناري حول القوة المقتحمة من ثلاث جهات لإجبارها على الانسحاب".وتشهد الأراضي الفلسطينية، تصعيدا كبيرا، عقب عملية عسكرية مفاجئة أطلقتها إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء بقطاع غزة، وقتلت خلالها 13 فلسطينيا بينهم 3 من قادة حركة "الجهاد الإسلامي" التي توعدت بالرد.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الدرع-والسهم-عملية-إسرائيلية-مفاجئة-على-غزة-لماذا-الآن؟-1076808929.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

تفجير عربة عسكرية إسرائيلية في نابلس بعبوة ناسفة... فيديو

11:18 GMT 09.05.2023
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Ajud. Jiradat
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نشرت قناة عبرية رسمية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لما قالت إنه تفجير عربة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث إن الانفجار تسبب في إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، دون مزيد من التفاصيل.
وكان الجيش الإسرائيلي، اقتحم حي القصبة بمدينة نابلس القديمة صباح اليوم، في عملية أمنية اعتقل خلالها مطلوبين اثنين.
ووقتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي في نابلس شخصين مطلوبين متورطين في عمليات إطلاق نار مؤخرا، واندلعت أعمال شغب خلال العملية وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ووصف العملية بأنها "دقيقة ونظيفة".
الوضع في غزة بعد القصف الإسرائيلي، 9 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
"الدرع والسهم".. عملية إسرائيلية مفاجئة على غزة.. لماذا الآن؟
06:49 GMT
لكن مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة والناشطة في نابلس، أعلنت في بيان أنها "أوقعت قوة خاصة إسرائيلية في كمين محكم تم تفجير عبوة ناسفة مشظية شديدة الانفجار بها، مما أوقع فيها بالغ الإصابات".
وأضافت المجموعة التي اغتالت إسرائيل خلال الشهور الأخيرة الماضية العديد من قادتها: "شّكل جند العرين وبرفقة الفصائل المسلحة حزام ناري حول القوة المقتحمة من ثلاث جهات لإجبارها على الانسحاب".
وتشهد الأراضي الفلسطينية، تصعيدا كبيرا، عقب عملية عسكرية مفاجئة أطلقتها إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء بقطاع غزة، وقتلت خلالها 13 فلسطينيا بينهم 3 من قادة حركة "الجهاد الإسلامي" التي توعدت بالرد.
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