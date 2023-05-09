https://sputnikarabic.ae/20230509/توقف-محرك-طائرة-بمنتصف-رحلتها-الجوية-في-السماء-فيديو---1076822225.html
توقف محرك طائرة بمنتصف رحلتها الجوية في السماء... فيديو
توقف محرك طائرة بمنتصف رحلتها الجوية في السماء... فيديو
توقف محرك طائرة بمنتصف رحلة جوية، في جزيرة أوهاوي في الولايات المتحدة الأمريكية. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T11:22+0000
2023-05-09T11:22+0000
2023-05-09T11:22+0000
مجتمع
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رحلة مخيفة لمجموعة من الطلاب في هاواي، كانوا يسافرون إلى مؤتمر للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جزيرة أواهو الأمريكية، عندما توقف أحد محركات الطائرة عن العمل. لكن معلمة هادئة ساعدت في الحفاظ على هدوء الطلاب حتى هبطوا بسلام.وعلى الرغم من تعطل المحرك، حلقت الطائرة لمدة أكثر من 20 دقيقة قبل أن تهبط في مدينة هونولولو الأمريكية.وقالت المعلمة كانت إيولاني كوها المرافقة للطلاب: "كان مثل انفجار، صاخب جدا. نظرت إلى اليسار ورأيت المروحة تتوقف فجأة. كان المشهد مخيف للطلاب وهم في طريقهم إلى أوهلو لحضور مؤتمر العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".وأضافت كوها: "لم أكن أريد أن أفزع، لم أرغب في إجهاد الطلاب، لذلك حاولت أن أكون هادئة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
توقف محرك طائرة بمنتصف رحلتها الجوية في السماء... فيديو
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توقف محرك طائرة بمنتصف رحلة جوية، في جزيرة أوهاوي في الولايات المتحدة الأمريكية.
رحلة مخيفة لمجموعة من الطلاب في هاواي، كانوا يسافرون إلى مؤتمر للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جزيرة أواهو الأمريكية، عندما توقف أحد محركات الطائرة عن العمل. لكن معلمة هادئة ساعدت في الحفاظ على هدوء الطلاب حتى هبطوا بسلام.
وعلى الرغم من تعطل المحرك، حلقت الطائرة لمدة أكثر من 20 دقيقة قبل أن تهبط في مدينة هونولولو الأمريكية.
وقالت المعلمة كانت إيولاني كوها المرافقة للطلاب: "كان مثل انفجار، صاخب جدا. نظرت إلى اليسار ورأيت المروحة تتوقف فجأة. كان المشهد مخيف للطلاب وهم في طريقهم إلى أوهلو لحضور مؤتمر العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".
وأضافت كوها: "لم أكن أريد أن أفزع، لم أرغب في إجهاد الطلاب، لذلك حاولت أن أكون هادئة".