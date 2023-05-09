https://sputnikarabic.ae/20230509/جراحة-دماغ-الجنين-ولغز-التمثيل-الضوئي-وديناصورات-الاحترار-وحقيقة-الزمكان-المادية-1076826286.html

جراحة دماغ الجنين ولغز التمثيل الضوئي وديناصورات الاحترار وحقيقة الزمكان المادية

جراحة دماغ الجنين ولغز التمثيل الضوئي وديناصورات الاحترار وحقيقة الزمكان المادية

لأول مرة، تصحح الجراحة وجود وعاء دموي غير طبيعي في دماغ الجنين، خاصة في حالة خطيرة مثل تشوه وريد جالينوس. 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T13:23+0000

2023-05-09T13:23+0000

2023-05-09T13:23+0000

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مرايا العلوم

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جراحة دماغ الجنين ولغز التمثيل الضوئي وديناصورات الاحترار وحقيقة الزمكان المادية جراحة دماغ الجنين ولغز التمثيل الضوئي وديناصورات الاحترار وحقيقة الزمكان المادية

أيضا تم حل اللغز الذي دام عقودًا حول عملية التمثيل الضوئي، ويمكن أن يؤدي فهم التمثيل الضوئي على هذا المستوى إلى تعزيز تطوير الوقود النظيف، كما أن هناك تحذيرات من أن ظاهرة "إل نينيو" ستقفز بدرجة حرارة الأرض لمعدلات قياسية بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل، كمظهر آخر من مظاهر تغير المناخ.اكتشف علماء الفلك حزامًا جديدًا للكويكبات حول النجم القريب Fomalhaut، بالإضافة إلى حلقة غريبة من الحطام مائلة بالنسبة لبقية النظام، قد تشير ملاحظاتهم إلى أن هذا النظام النجمي المدروس جيدًا أكثر تعقيدًا بكثير مما كنا نظن.كشف فريقان من الباحثين عن تفاصيل مجهرية لكيفية تكوين الأكسجين أثناء عملية التمثيل الضوئي، وهي العملية التي تسخر بها النباتات والطحالب وبعض البكتيريا ضوء الشمس لتوليد الطاقة التي تحتاجها للنمو، يمكن أن يؤدي فهم التمثيل الضوئي على هذا المستوى إلى تعزيز تطوير الوقود النظيف.انتشرت تحذيرات دولية من أن ظاهرة "إل نينيو" ستقفز بدرجة حرارة الأرض لمعدلات قياسية بحلول سبتمبر، كمظهر آخر من مظاهر تغير المناخ... فما هي "إل نينيو"؟ وما علاقة نشاط البشر بتشكلها؟ وهل تقتصر على بلاد بعينها أم تشمل كل الكوكب؟وهناك مأخذ أساسي لكي يكون الشيء حقيقيًا ماديًا، يجب أن يكون ماديًا وقابلا للقياس بشكل مباشر، وليس مجرد أداة حسابية تقدم تنبؤات صحيحة. وبهذا المعنى، فإن الذرات والجسيمات التي يمكن ملاحظتها هي بالتأكيد حقيقية، لكن الجسيمات "الافتراضية" التي لا يمكن ملاحظتها ليست كذلك بالتأكيد. ماذا عن الزمكان؟ هل هي حقيقية مثل الذرات، أم أنها مجرد أداة حسابية؟ إنه موضوع رائع للاستكشاف.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلوم.إعداد وتقديم: أحمد أحمد.

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