https://sputnikarabic.ae/20230509/خبير-اقتصادي-انضمام-السعودية-والإمارات-لـبريكس-يخلق-قوة-اقتصادية-حقيقية-1076833185.html

خبير اقتصادي: انضمام السعودية والإمارات لـ"بريكس" يخلق قوة اقتصادية حقيقية

خبير اقتصادي: انضمام السعودية والإمارات لـ"بريكس" يخلق قوة اقتصادية حقيقية

قال عضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، وضاح طه، اليوم الثلاثاء، إن هناك قرابة 12 دولة مرشحة للانضمام إلى مجموعة دول "بريكس"، مرجحا أن يكون من بينها... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T15:03+0000

2023-05-09T15:03+0000

2023-05-09T15:03+0000

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وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "السعودية والإمارات دولتان نفطيتان، وسيؤدي انضمامهما لـ"بريكس" إلى "خلق تجمع اقتصادي قوي، وتنوع إضافي، وقوة اقتصادية حقيقية وتمدد اقتصادي، في ظل الظروف التي يعيشها العالم في الوقت الراهن".وتابع موضحا: وأردف: "هنا تأتي المصالح الاقتصادية للدول العربية، إذ أعتقد أنه سيكون يكون من باب أولى أن يكون الانضمام إلى "بريكس" لمصلحة تلك الدول، خصوصا إذا كان التعامل بالعملات المحلية يضفي نوعا من الكفاءة النقدية والاقتصادية على المعاملات التبادلية بين الأعضاء، وفي تلك الحالة يعتبر الأمر إيجابيا عليها بالتأكيد".وأكد وضاح طه لـ"سبوتنيك"، أن "مجموعة "بريكس" عملت بهدوء منذ عام 2011، على تنسيق السياسات الاقتصادية بين دولها الأعضاء".وواصل مبينا، أن "تلك الدول الخمس تمكنت من إنشاء بنك للتنمية، ساعد الدول النامية دون وجود برامج سياسية معينة تفرض إجراءات سياسية قد تكون قاسية على الدوال النامية، وكانت عمليات الإقراض تتم من خلال برامج ميسرة، ويتراوح رأس مال البنك بنحو 50 مليار دولار، لتكتسب ثقة بين الدول النامية".وشدد طه على:ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

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