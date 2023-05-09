https://sputnikarabic.ae/20230509/خبير-اقتصادي-انضمام-السعودية-والإمارات-لـبريكس-يخلق-قوة-اقتصادية-حقيقية-1076833185.html
خبير اقتصادي: انضمام السعودية والإمارات لـ"بريكس" يخلق قوة اقتصادية حقيقية
خبير اقتصادي: انضمام السعودية والإمارات لـ"بريكس" يخلق قوة اقتصادية حقيقية
قال عضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، وضاح طه، اليوم الثلاثاء، إن هناك قرابة 12 دولة مرشحة للانضمام إلى مجموعة دول "بريكس"، مرجحا أن يكون من بينها... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T15:03+0000
2023-05-09T15:03+0000
2023-05-09T15:03+0000
اقتصاد
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وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "السعودية والإمارات دولتان نفطيتان، وسيؤدي انضمامهما لـ"بريكس" إلى "خلق تجمع اقتصادي قوي، وتنوع إضافي، وقوة اقتصادية حقيقية وتمدد اقتصادي، في ظل الظروف التي يعيشها العالم في الوقت الراهن".وتابع موضحا: وأردف: "هنا تأتي المصالح الاقتصادية للدول العربية، إذ أعتقد أنه سيكون يكون من باب أولى أن يكون الانضمام إلى "بريكس" لمصلحة تلك الدول، خصوصا إذا كان التعامل بالعملات المحلية يضفي نوعا من الكفاءة النقدية والاقتصادية على المعاملات التبادلية بين الأعضاء، وفي تلك الحالة يعتبر الأمر إيجابيا عليها بالتأكيد".وأكد وضاح طه لـ"سبوتنيك"، أن "مجموعة "بريكس" عملت بهدوء منذ عام 2011، على تنسيق السياسات الاقتصادية بين دولها الأعضاء".وواصل مبينا، أن "تلك الدول الخمس تمكنت من إنشاء بنك للتنمية، ساعد الدول النامية دون وجود برامج سياسية معينة تفرض إجراءات سياسية قد تكون قاسية على الدوال النامية، وكانت عمليات الإقراض تتم من خلال برامج ميسرة، ويتراوح رأس مال البنك بنحو 50 مليار دولار، لتكتسب ثقة بين الدول النامية".وشدد طه على:ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
https://sputnikarabic.ae/20221028/الصين-تدعم-فكرة-انضمام-السعودية-لمجموعة-بريكس-1069565590.html
https://sputnikarabic.ae/20230425/بريكس-تتلقى-طلبات-انضمام-من-19-دولة-قبل-قمة-جنوب-أفريقيا-1076258507.html
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اقتصاد, حصري, العالم, مجموعة بريكس, العالم العربي
اقتصاد, حصري, العالم, مجموعة بريكس, العالم العربي
خبير اقتصادي: انضمام السعودية والإمارات لـ"بريكس" يخلق قوة اقتصادية حقيقية
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قال عضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، وضاح طه، اليوم الثلاثاء، إن هناك قرابة 12 دولة مرشحة للانضمام إلى مجموعة دول "بريكس"، مرجحا أن يكون من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "السعودية والإمارات دولتان نفطيتان، وسيؤدي انضمامهما لـ"بريكس" إلى "خلق تجمع اقتصادي قوي، وتنوع إضافي، وقوة اقتصادية حقيقية وتمدد اقتصادي، في ظل الظروف التي يعيشها العالم في الوقت الراهن".
طالما أن الموضوع يتعلق بالمصلحة الاقتصادية الوطنية العليا للدول العربية، فأعتقد أن الانتماء إلى هذا التجمع (بريكس) لا توجد به أجندات خاصة، وهناك نوع من الحيادية في عدم الانجرار وراء تكتلات تهدف إلى خلق المزيد من التوترات في العالم، وإنما أعتقد أن التركيز سيكون اقتصادي بحت.
28 أكتوبر 2022, 09:27 GMT
وأردف: "هنا تأتي المصالح الاقتصادية للدول العربية، إذ أعتقد أنه سيكون يكون من باب أولى أن يكون الانضمام إلى "بريكس" لمصلحة تلك الدول، خصوصا إذا كان التعامل بالعملات المحلية
يضفي نوعا من الكفاءة النقدية والاقتصادية على المعاملات التبادلية بين الأعضاء، وفي تلك الحالة يعتبر الأمر إيجابيا عليها بالتأكيد".
وأكد وضاح طه لـ"سبوتنيك"، أن "مجموعة "بريكس" عملت بهدوء منذ عام 2011، على تنسيق السياسات الاقتصادية بين دولها الأعضاء".
وواصل مبينا، أن "تلك الدول الخمس تمكنت من إنشاء بنك للتنمية، ساعد الدول النامية دون وجود برامج سياسية معينة تفرض إجراءات سياسية قد تكون قاسية على الدوال النامية، وكانت عمليات الإقراض تتم من خلال برامج ميسرة، ويتراوح رأس مال البنك بنحو 50 مليار دولار، لتكتسب ثقة بين الدول النامية".
وجود مجموعة كبيرة من الحقائق أفرزتها الأزمة الروسية الأوكرانية، منها تطرف أمريكا ورغبتها في فرض سطوة على مجريات الأحداث في أوكرانيا، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة خلق قطب اقصادي، من أجل خلق توازن اقتصادي عالمي.
ومجموعة "بريكس
" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.