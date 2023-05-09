https://sputnikarabic.ae/20230509/دراسة-تكشف-عن-كحول-متخفية-في-طعامك-اليومي-1076830340.html

دراسة تكشف عن كحول "متخفية" في طعامك اليومي

دراسة تكشف عن كحول "متخفية" في طعامك اليومي

اكتشف العلماء أن الموز الناضج الذي يحتوي على بقع سوداء يحتوي على ما يصل إلى 0.4% من الكحول. 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T14:18+0000

2023-05-09T14:18+0000

2023-05-09T14:18+0000

مجتمع

علوم

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ووجدت الدراسة أيضًا أن الزبادي تحتوي على 0.02% من الكحول، وخبز البرجر يحتوي على 1.28%، وعصير التفاح 0.026%، وعصير البرتقال 0.073%، وصلصة الصويا 2% من الكحول.وقال اختصاصي التغذية، الدكتور دوان ميلور، من جامعة أستون في برمنغهام: "خلال عملية الاختبار يكون للخبز خميرة تخمر الكربوهيدرات وتنتج الكحول".وأظهرت الدراسة، التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الثلاثاء، أن عصير العنب أيضًا يحتوي على 0.086% وعصير التفاح على 0.026% من الكحول.وتبدأ عملية التخمر عندما تحلل البكتيريا أو الخميرة الكربوهيدرات إلى سكريات تتحول إلى حمض أو كحول، وهذا هو سبب وجود الكحول في هذه العناصر.وتتعرض عصائر الفاكهة للتخمر لنفس السبب، عندما يُترك العصير في بيئة دافئة، فإن الخميرة المحمولة في الهواء تحول السكريات الموجودة في العصير إلى كحول.

https://sputnikarabic.ae/20230210/دراسة-تكشف-عن-نبات-يحسن-من-أداء-الرياضيين-1073353230.html

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