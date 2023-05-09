عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230509/دراسة-تكشف-عن-كحول-متخفية-في-طعامك-اليومي-1076830340.html
دراسة تكشف عن كحول "متخفية" في طعامك اليومي
دراسة تكشف عن كحول "متخفية" في طعامك اليومي
اكتشف العلماء أن الموز الناضج الذي يحتوي على بقع سوداء يحتوي على ما يصل إلى 0.4% من الكحول. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T14:18+0000
2023-05-09T14:18+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/1d/1050572442_0:406:1296:1135_1920x0_80_0_0_40d2fa93207d8897576001eb38dbdedd.jpg
ووجدت الدراسة أيضًا أن الزبادي تحتوي على 0.02% من الكحول، وخبز البرجر يحتوي على 1.28%، وعصير التفاح 0.026%، وعصير البرتقال 0.073%، وصلصة الصويا 2% من الكحول.وقال اختصاصي التغذية، الدكتور دوان ميلور، من جامعة أستون في برمنغهام: "خلال عملية الاختبار يكون للخبز خميرة تخمر الكربوهيدرات وتنتج الكحول".وأظهرت الدراسة، التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الثلاثاء، أن عصير العنب أيضًا يحتوي على 0.086% وعصير التفاح على 0.026% من الكحول.وتبدأ عملية التخمر عندما تحلل البكتيريا أو الخميرة الكربوهيدرات إلى سكريات تتحول إلى حمض أو كحول، وهذا هو سبب وجود الكحول في هذه العناصر.وتتعرض عصائر الفاكهة للتخمر لنفس السبب، عندما يُترك العصير في بيئة دافئة، فإن الخميرة المحمولة في الهواء تحول السكريات الموجودة في العصير إلى كحول.
https://sputnikarabic.ae/20230210/دراسة-تكشف-عن-نبات-يحسن-من-أداء-الرياضيين-1073353230.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/1d/1050572442_0:284:1296:1256_1920x0_80_0_0_5ab4f86799919a5c90acc954290842f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

دراسة تكشف عن كحول "متخفية" في طعامك اليومي

14:18 GMT 09.05.2023
© Photo / pixabay/IMG_WorldWide عصير مع بذور الشيا
عصير مع بذور الشيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Photo / pixabay/IMG_WorldWide
تابعنا عبرTelegram
اكتشف العلماء أن الموز الناضج الذي يحتوي على بقع سوداء يحتوي على ما يصل إلى 0.4% من الكحول.
ووجدت الدراسة أيضًا أن الزبادي تحتوي على 0.02% من الكحول، وخبز البرجر يحتوي على 1.28%، وعصير التفاح 0.026%، وعصير البرتقال 0.073%، وصلصة الصويا 2% من الكحول.
وقال اختصاصي التغذية، الدكتور دوان ميلور، من جامعة أستون في برمنغهام: "خلال عملية الاختبار يكون للخبز خميرة تخمر الكربوهيدرات وتنتج الكحول".

وفقًا للدكتور ميلور، من المرجح أن تحتوي أي أطعمة مخمرة على آثار من الكحول، وبالمثل، يمكن أن يخفي عصير الفاكهة كحول الإيثانول.

وأظهرت الدراسة، التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الثلاثاء، أن عصير العنب أيضًا يحتوي على 0.086% وعصير التفاح على 0.026% من الكحول.
الشمندر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
مجتمع
دراسة تكشف عن نبات يحسن من أداء الرياضيين
10 فبراير, 12:57 GMT
تمامًا مثل البيرة، يحتوي الخبز على الخميرة والماء والحبوب، الخميرة تخمر الكربوهيدرات وتنتج الكحول، لكن معظم هذا الكحول يضيع أثناء عملية الطهي.
وتبدأ عملية التخمر عندما تحلل البكتيريا أو الخميرة الكربوهيدرات إلى سكريات تتحول إلى حمض أو كحول، وهذا هو سبب وجود الكحول في هذه العناصر.

فعلى سبيل المثال، يتخمر الموز عندما تتفاعل الخميرة المحمولة في الهواء مع محتوى السكر في الفاكهة، مما يتسبب في تخمرها إلى كحول وثاني أكسيد الكربون.

وتتعرض عصائر الفاكهة للتخمر لنفس السبب، عندما يُترك العصير في بيئة دافئة، فإن الخميرة المحمولة في الهواء تحول السكريات الموجودة في العصير إلى كحول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو14:06 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала