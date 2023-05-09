https://sputnikarabic.ae/20230509/دراسة-تكشف-عن-كحول-متخفية-في-طعامك-اليومي-1076830340.html
دراسة تكشف عن كحول "متخفية" في طعامك اليومي
دراسة تكشف عن كحول "متخفية" في طعامك اليومي
اكتشف العلماء أن الموز الناضج الذي يحتوي على بقع سوداء يحتوي على ما يصل إلى 0.4% من الكحول. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T14:18+0000
2023-05-09T14:18+0000
2023-05-09T14:18+0000
مجتمع
علوم
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ووجدت الدراسة أيضًا أن الزبادي تحتوي على 0.02% من الكحول، وخبز البرجر يحتوي على 1.28%، وعصير التفاح 0.026%، وعصير البرتقال 0.073%، وصلصة الصويا 2% من الكحول.وقال اختصاصي التغذية، الدكتور دوان ميلور، من جامعة أستون في برمنغهام: "خلال عملية الاختبار يكون للخبز خميرة تخمر الكربوهيدرات وتنتج الكحول".وأظهرت الدراسة، التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الثلاثاء، أن عصير العنب أيضًا يحتوي على 0.086% وعصير التفاح على 0.026% من الكحول.وتبدأ عملية التخمر عندما تحلل البكتيريا أو الخميرة الكربوهيدرات إلى سكريات تتحول إلى حمض أو كحول، وهذا هو سبب وجود الكحول في هذه العناصر.وتتعرض عصائر الفاكهة للتخمر لنفس السبب، عندما يُترك العصير في بيئة دافئة، فإن الخميرة المحمولة في الهواء تحول السكريات الموجودة في العصير إلى كحول.
https://sputnikarabic.ae/20230210/دراسة-تكشف-عن-نبات-يحسن-من-أداء-الرياضيين-1073353230.html
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علوم
دراسة تكشف عن كحول "متخفية" في طعامك اليومي
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اكتشف العلماء أن الموز الناضج الذي يحتوي على بقع سوداء يحتوي على ما يصل إلى 0.4% من الكحول.
ووجدت الدراسة أيضًا أن الزبادي تحتوي على 0.02% من الكحول، وخبز البرجر يحتوي على 1.28%، وعصير التفاح 0.026%، وعصير البرتقال 0.073%، وصلصة الصويا 2% من الكحول.
وقال اختصاصي التغذية، الدكتور دوان ميلور، من جامعة أستون في برمنغهام: "خلال عملية الاختبار يكون للخبز خميرة تخمر الكربوهيدرات وتنتج الكحول".
وفقًا للدكتور ميلور، من المرجح أن تحتوي أي أطعمة مخمرة على آثار من الكحول، وبالمثل، يمكن أن يخفي عصير الفاكهة كحول الإيثانول.
وأظهرت الدراسة، التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الثلاثاء، أن عصير العنب أيضًا يحتوي على 0.086% وعصير التفاح على 0.026% من الكحول.
تمامًا مثل البيرة، يحتوي الخبز على الخميرة والماء والحبوب، الخميرة تخمر الكربوهيدرات وتنتج الكحول، لكن معظم هذا الكحول يضيع أثناء عملية الطهي.
وتبدأ عملية التخمر عندما تحلل البكتيريا أو الخميرة الكربوهيدرات إلى سكريات تتحول إلى حمض أو كحول، وهذا هو سبب وجود الكحول في هذه العناصر.
فعلى سبيل المثال، يتخمر الموز عندما تتفاعل الخميرة المحمولة في الهواء مع محتوى السكر في الفاكهة، مما يتسبب في تخمرها إلى كحول وثاني أكسيد الكربون.
وتتعرض عصائر الفاكهة للتخمر
لنفس السبب، عندما يُترك العصير في بيئة دافئة، فإن الخميرة المحمولة في الهواء تحول السكريات الموجودة في العصير إلى كحول.