https://sputnikarabic.ae/20230509/دوي-انفجار-قوي-في-كييف-1076806398.html
دوي انفجار قوي في كييف
دوي انفجار قوي في كييف
صرح نائب في الرادا، أليكسي غونتشارينكو على قناته على تلغرام أن انفجارا قد دوى في كييف، حيث تم الإعلان في وقت سابق عن حالة تأهب لغارة جوية. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T04:50+0000
2023-05-09T04:50+0000
2023-05-09T04:50+0000
العالم
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وكتب البرلماني: "انفجار قوي جدا في كييف!".لم يتم تحديد مكان حدوثه بالضبط، وما إذا كان هناك أي ضرر.في وقت سابق، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن إنذار جوي في جميع أنحاء البلاد.يشن الجيش الروسي ضربات على مواقع الصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول. كما أشار فلاديمير بوتين، فإن هذا رد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات بالغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-ويسيطر-على-مداخل-الجزر-عند-مصب-نهر-الدنيبر--1076806190.html
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العالم
دوي انفجار قوي في كييف
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صرح نائب في الرادا، أليكسي غونتشارينكو على قناته على تلغرام أن انفجارا قد دوى في كييف، حيث تم الإعلان في وقت سابق عن حالة تأهب لغارة جوية.
وكتب البرلماني: "انفجار قوي جدا في كييف!".
لم يتم تحديد مكان حدوثه بالضبط، وما إذا كان هناك أي ضرر.
في وقت سابق، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن إنذار جوي في جميع أنحاء البلاد.
يشن الجيش الروسي ضربات على مواقع الصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول. كما أشار فلاديمير بوتين، فإن هذا رد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات بالغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.