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https://sputnikarabic.ae/20230509/دوي-انفجار-قوي-في-كييف-1076806398.html
دوي انفجار قوي في كييف
دوي انفجار قوي في كييف
صرح نائب في الرادا، أليكسي غونتشارينكو على قناته على تلغرام أن انفجارا قد دوى في كييف، حيث تم الإعلان في وقت سابق عن حالة تأهب لغارة جوية. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T04:50+0000
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العالم
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وكتب البرلماني: "انفجار قوي جدا في كييف!".لم يتم تحديد مكان حدوثه بالضبط، وما إذا كان هناك أي ضرر.في وقت سابق، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن إنذار جوي في جميع أنحاء البلاد.يشن الجيش الروسي ضربات على مواقع الصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول. كما أشار فلاديمير بوتين، فإن هذا رد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات بالغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-ويسيطر-على-مداخل-الجزر-عند-مصب-نهر-الدنيبر--1076806190.html
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العالم

دوي انفجار قوي في كييف

04:50 GMT 09.05.2023
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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صرح نائب في الرادا، أليكسي غونتشارينكو على قناته على تلغرام أن انفجارا قد دوى في كييف، حيث تم الإعلان في وقت سابق عن حالة تأهب لغارة جوية.
وكتب البرلماني: "انفجار قوي جدا في كييف!".
لم يتم تحديد مكان حدوثه بالضبط، وما إذا كان هناك أي ضرر.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط محاولة إنزال أوكرانية ويسيطر على مداخل الجزر عند مصب نهر الدنيبر
04:32 GMT
في وقت سابق، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن إنذار جوي في جميع أنحاء البلاد.
يشن الجيش الروسي ضربات على مواقع الصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول. كما أشار فلاديمير بوتين، فإن هذا رد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات بالغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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