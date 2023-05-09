رئيس مجلس القيادة اليمني والسفير السعودي يبحثان مساعي تجديد الهدنة
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
بحث رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، جهود تجديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن، والتي انتهت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن العليمي استقبل اليوم في قصر معاشيق في عدن جنوبي اليمن، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان جهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وفرص التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
من جانبه، أشاد العليمي، بالجهود السعودية لإحلال السلام في اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.
من جانبه، أشاد العليمي، بالجهود السعودية لإحلال السلام في اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.
كما ثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني، التدخلات الإنسانية والإنمائية السعودية عبر برامجها ومبادراتها المختلفة في اليمن.
يذكر أنه في أكتوبر 2022، أعلنت الأمم المتحدة، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله" منذ 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
يذكر أنه في أكتوبر 2022، أعلنت الأمم المتحدة، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله" منذ 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.