عربي
https://sputnikarabic.ae/20230509/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-والسفير-السعودي-يبحثان-مساعي-تجديد-الهدنة-1076835300.html
رئيس مجلس القيادة اليمني والسفير السعودي يبحثان مساعي تجديد الهدنة
رئيس مجلس القيادة اليمني والسفير السعودي يبحثان مساعي تجديد الهدنة
بحث رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، جهود تجديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن، والتي انتهت مطلع... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T16:20+0000
2023-05-09T16:20+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
العالم العربي
الجيش اليمني
السعودية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061746990_0:128:3000:1816_1920x0_80_0_0_b136a1fcd3ffbdce48dacafbf093de6c.jpg
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن العليمي استقبل اليوم في قصر معاشيق في عدن جنوبي اليمن، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر. وخلال اللقاء، ناقش الجانبان جهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وفرص التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة.من جانبه، أشاد العليمي، بالجهود السعودية لإحلال السلام في اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.كما ثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني، التدخلات الإنسانية والإنمائية السعودية عبر برامجها ومبادراتها المختلفة في اليمن.يذكر أنه في أكتوبر 2022، أعلنت الأمم المتحدة، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله" منذ 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230506/تاريخ-المفاوضات-بين-أنصار-الله-والحكومة-الشرعية-لماذا-فشلت-في-تحقيق-السلام-في-اليمن-1076734751.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061746990_244:0:2911:2000_1920x0_80_0_0_ab1cb8402433ced5d7226e1510dbc670.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الجيش اليمني, السعودية, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الجيش اليمني, السعودية, الأخبار

رئيس مجلس القيادة اليمني والسفير السعودي يبحثان مساعي تجديد الهدنة

16:20 GMT 09.05.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegram
بحث رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، جهود تجديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن، والتي انتهت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن العليمي استقبل اليوم في قصر معاشيق في عدن جنوبي اليمن، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان جهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وفرص التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

من جانبه، أشاد العليمي، بالجهود السعودية لإحلال السلام في اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.
أزمة إنسانية مرعبة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
تاريخ المفاوضات بين "أنصار الله" والحكومة الشرعية.. لماذا فشلت في تحقيق السلام في اليمن
6 مايو, 17:17 GMT
كما ثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني، التدخلات الإنسانية والإنمائية السعودية عبر برامجها ومبادراتها المختلفة في اليمن.

يذكر أنه في أكتوبر 2022، أعلنت الأمم المتحدة، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.

وتسيطر "أنصار الله" منذ 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو14:06 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала