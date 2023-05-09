https://sputnikarabic.ae/20230509/روسيا-تحتفل-بالذكرى-الـ-78-لعيد-النصر-وبوتين-يهتف-باسم-بلاده-والنصر-المقدس-1076830507.html
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 78 لعيد النصر وبوتين يهتف باسم بلاده والنصر المقدس
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 78 لعيد النصر وبوتين يهتف باسم بلاده والنصر المقدس
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T14:22+0000
2023-05-09T14:22+0000
2023-05-09T14:22+0000
راديو
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روسيا تحتفل بالذكرى الـ 78 لعيد النصر وبوتين يهتف باسم بلاده والنصر المقدس
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 78 لعيد النصر وبوتين يهتف باسم بلاده والنصر المقدس
روسيا تحتفل بالذكرى الثامنة والسبعين لعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى. استهل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطابه السنوي بقوله:رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كييف في ذكرى عيد النصر. ويقول الأكاديمي والباحث السياسي محمود الأفندي:إسرائيل تعلن اغتيال 3 قادة من حركة الجهاد الفلسطيني في غزة. عن هذا، قال رئيس مؤسسة "فيميد" للإعلام والمحلل السياسي إبراهيم المدهون:توقيع اتفاق الميثاق الوطني الجنوبي في اليمن. وعن هذا الموضوع، قال المحلل السياسي فارس البيل:بايدن يمدد العقوبات ضد سوريا. وقال عن هذا الموضوع، الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحاج علي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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2023
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 78 لعيد النصر وبوتين يهتف باسم بلاده والنصر المقدس
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
روسيا تحتفل بالذكرى الثامنة والسبعين لعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى. استهل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطابه السنوي بقوله:
بلادنا تواجه حربا حقيقية. حاربنا الإرهاب العالمي وضمنا أمننا. في روسيا ليس هناك أعداء لا في الشرق ولا في الغرب، ونريد أن نرى مستقبلا سلميا ومستقرا وحرًا، وأرى أن إيديولوجية الفوقية والاستثنائية إجرامية وقاتلة.
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كييف في ذكرى عيد النصر. ويقول الأكاديمي والباحث السياسي محمود الأفندي:
هذه الزيارة هي نوع من الدعم لأوكرانيا والموجه ضد روسيا، لكنها دون قيمة سياسية لأن رئيسة المفوضية دكتورة نسائية لا تفقه شيئا في السياسة وتأخذ أوامرها من واشنطن، فالزيارة معنوية، لا عسكرية ولا سياسية.
إسرائيل تعلن اغتيال 3 قادة من حركة الجهاد الفلسطيني في غزة. عن هذا، قال رئيس مؤسسة "فيميد" للإعلام والمحلل السياسي إبراهيم المدهون:
الاحتلال الإسرائيلي قام بعملية غادرة، عندما حاول أن يرسل رسائل تهدئة ولاقى تجاوبا من الشعب الفلسطيني، فشن عدوانا مفاجئا على البيوت الآمنة بأطفالها ونسائها ورجالها، هذا بمثابة إعلان الحرب، والمقاومة تدرس كل سيناريوهات الرد.
توقيع اتفاق الميثاق الوطني الجنوبي في اليمن. وعن هذا الموضوع، قال المحلل السياسي فارس البيل:
إن المجلس الانتقالي لم يكن وحده من دعا إلى الانتقال في اليمن، بل كانت هناك فئات جنوبية كثيرة، وبما أن المجلس الانتقالي دخل إلى السلطة مجددا، بات له الحضور الأبرز والعاكفة التي تجمع الجنوب الجنوب.
بايدن يمدد العقوبات ضد سوريا. وقال عن هذا الموضوع، الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحاج علي:
أمريكا مضطربة مما يجري من تحولات على المستوى القومي العربي أو العالمي، كتنامي قوة الصين وروسيا، وتدّعي أنها تحارب من أجل الشعوب، علما أنها عدوة الشعوب وتحاربها.
التفاصيل في الملف الصوتي...