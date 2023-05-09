https://sputnikarabic.ae/20230509/سامح-شكري-مصر-لن-تتوجه-لمجلس-الأمن-بشأن-ملف-السد-الإثيوبي-مرة-أخرى-1076840999.html

سامح شكري: مصر لن تتوجه لمجلس الأمن بشأن ملف السد الإثيوبي مرة أخرى

سامح شكري: مصر لن تتوجه لمجلس الأمن بشأن ملف السد الإثيوبي مرة أخرى

جددت مصر تأكيدها على أنها لا تزال تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة يحمي الأمن المائي لمصر ويسمح بإطلاق عجلة التنمية في إثيوبيا. 09.05.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مقابلة تلفزيونية، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء.وقال شكري إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد على سعي مصر لحماية أمنها المائي في ذات الوقت الذي يسمح لإثيوبيا بتحقيق التنمية.وتابع: "المواقف التفاوضية المصرية بشأن سد النهضة الإثيوبي تسعى إلى حماية الأمن المائي لكل من مصر والسودان".ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن ما وصفه بـ "التعنت والأفكار التي تتبناها إثيوبيا" تهدف إلى تطبيق السيادة على مورد مائي مشترك، مشيرا إلى أن ذلك يمنع الوصول لاتفاق بهذا الشأن.وقال سامح شكري: "مصر لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي ضرر وستواصل الحوار مع الشركاء الدوليين الذين يمكنهم التأثير في هذا الملف، لكنها لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بهذا الشأن.

https://sputnikarabic.ae/20230508/مدير-المجلس-المصري-للعلاقات-الخارجية-الصراع-في-السودان-أخطر-على-مصر-من-سد-النهضة-1076791939.html

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