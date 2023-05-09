https://sputnikarabic.ae/20230509/سامح-شكري-مصر-لن-تتوجه-لمجلس-الأمن-بشأن-ملف-السد-الإثيوبي-مرة-أخرى-1076840999.html
سامح شكري: مصر لن تتوجه لمجلس الأمن بشأن ملف السد الإثيوبي مرة أخرى
سامح شكري: مصر لن تتوجه لمجلس الأمن بشأن ملف السد الإثيوبي مرة أخرى
جددت مصر تأكيدها على أنها لا تزال تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة يحمي الأمن المائي لمصر ويسمح بإطلاق عجلة التنمية في إثيوبيا. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T21:00+0000
2023-05-09T21:00+0000
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جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مقابلة تلفزيونية، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء.وقال شكري إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد على سعي مصر لحماية أمنها المائي في ذات الوقت الذي يسمح لإثيوبيا بتحقيق التنمية.وتابع: "المواقف التفاوضية المصرية بشأن سد النهضة الإثيوبي تسعى إلى حماية الأمن المائي لكل من مصر والسودان".ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن ما وصفه بـ "التعنت والأفكار التي تتبناها إثيوبيا" تهدف إلى تطبيق السيادة على مورد مائي مشترك، مشيرا إلى أن ذلك يمنع الوصول لاتفاق بهذا الشأن.وقال سامح شكري: "مصر لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي ضرر وستواصل الحوار مع الشركاء الدوليين الذين يمكنهم التأثير في هذا الملف، لكنها لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بهذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20230508/مدير-المجلس-المصري-للعلاقات-الخارجية-الصراع-في-السودان-أخطر-على-مصر-من-سد-النهضة-1076791939.html
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العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار إثيوبيا
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار إثيوبيا
سامح شكري: مصر لن تتوجه لمجلس الأمن بشأن ملف السد الإثيوبي مرة أخرى
21:00 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 21:02 GMT 09.05.2023) تابعنا عبر
جددت مصر تأكيدها على أنها لا تزال تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة يحمي الأمن المائي لمصر ويسمح بإطلاق عجلة التنمية في إثيوبيا.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مقابلة تلفزيونية، حسبما ذكرت
"بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء.
وقال شكري إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد على سعي مصر لحماية أمنها المائي في ذات الوقت الذي يسمح لإثيوبيا
بتحقيق التنمية.
وتابع: "المواقف التفاوضية المصرية بشأن سد النهضة الإثيوبي
تسعى إلى حماية الأمن المائي لكل من مصر والسودان".
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن ما وصفه بـ "التعنت والأفكار التي تتبناها إثيوبيا" تهدف إلى تطبيق السيادة على مورد مائي مشترك، مشيرا إلى أن ذلك يمنع الوصول لاتفاق بهذا الشأن.
وقال سامح شكري: "مصر لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي ضرر وستواصل الحوار مع الشركاء الدوليين
الذين يمكنهم التأثير في هذا الملف، لكنها لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بهذا الشأن.