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سلفا كير يتسلم رسالة من السيسي بشأن تطورات الأوضاع في السودان
سلفا كير يتسلم رسالة من السيسي بشأن تطورات الأوضاع في السودان
تسلم رئيس جنوب السودان، سلفا كير، اليوم الثلاثاء، رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن تطورات الأوضاع في السودان. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T16:47+0000
2023-05-09T16:47+0000
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وحسب بوابة "الأهرام"، جاء ذلك خلال لقاءه اليوم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في العاصمة جوبا.وخلال اللقاء، سلم شكري رئيس جنوب السودان رسالة من الرئيس السيسى تتناول مستجدات الوضع في السودان.وتضمنت الرسالة الدور المهم لدول جوار السودان في المساعدة في حلحلة الأزمة الراهنة، وتمكين الأطراف من الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، يحفظ أرواح الشعب السوداني ويحافظ على استقراره وسلامة أراضيه.‏‎من جانبه، أكد شكري أن دول جوار السودان تتأثر بشكل مباشر من استمرار النزاع، وهو الأمر الذي يفرض عليها التنسيق والتشاور بشكل مستمر للعمل على إنهاء الأزمة.وبدوره، شدد الرئيس سلفا كير على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يسمح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمواطنين المتضررين من العمليات العسكرية، ويفتح المجال للحوار بين طرفي النزاع.وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع.
https://sputnikarabic.ae/20230502/السيسي-مصر-تبذل-جهودا-لتثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-واستكمال-المرحلة-الانتقالية-1076556718.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار جنوب السودان, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

سلفا كير يتسلم رسالة من السيسي بشأن تطورات الأوضاع في السودان

16:47 GMT 09.05.2023
© AFP 2023 / ZACHARIAS ABUBEKER رئيس جنوب السودان سلفا كير
رئيس جنوب السودان سلفا كير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / ZACHARIAS ABUBEKER
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تسلم رئيس جنوب السودان، سلفا كير، اليوم الثلاثاء، رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن تطورات الأوضاع في السودان.
وحسب بوابة "الأهرام"، جاء ذلك خلال لقاءه اليوم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في العاصمة جوبا.
وخلال اللقاء، سلم شكري رئيس جنوب السودان رسالة من الرئيس السيسى تتناول مستجدات الوضع في السودان.
وتضمنت الرسالة الدور المهم لدول جوار السودان في المساعدة في حلحلة الأزمة الراهنة، وتمكين الأطراف من الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، يحفظ أرواح الشعب السوداني ويحافظ على استقراره وسلامة أراضيه.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
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‏‎من جانبه، أكد شكري أن دول جوار السودان تتأثر بشكل مباشر من استمرار النزاع، وهو الأمر الذي يفرض عليها التنسيق والتشاور بشكل مستمر للعمل على إنهاء الأزمة.
وبدوره، شدد الرئيس سلفا كير على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يسمح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمواطنين المتضررين من العمليات العسكرية، ويفتح المجال للحوار بين طرفي النزاع.
وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع.
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