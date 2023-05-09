https://sputnikarabic.ae/20230509/سوريا-بعد-التصعيد-الإسرائيلي-في-غزة-كلمات-الإدانة-والاستنكار-لم-تعد-كافية-1076813699.html

سوريا بعد التصعيد الإسرائيلي في غزة: كلمات الإدانة والاستنكار لم تعد كافية

سوريا بعد التصعيد الإسرائيلي في غزة: كلمات الإدانة والاستنكار لم تعد كافية

أكدت وزارة الخارجية السورية، أن كلمات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي، بعد أن شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، غارات جوية على قطاع... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T08:30+0000

2023-05-09T08:30+0000

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وأكدت الخارجية السورية أن "المطلوب الآن اتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حد لهذه المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يحاولون التغطية على أزماتهم الداخلية"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأكدت وزارة الخارجية السورية في تعليقها "وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتؤكّد أن مثل هذا السلوك الإجرامي لن يزيدها إلا تمسكاً بهذا الموقف، ولن يؤّدي إلا إلى زيادة عزيمة الشعب الفلسطيني الصامد في متابعة نضاله حتى نيل حقوقه كاملة".كما تقدّمت "الخارجية السورية" بأحر التعازي لأسر الشهداء الفلسطينيين، "الذين ارتقوا إثر العدوان والجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فجر اليوم".وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 12، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين.

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