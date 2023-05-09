https://sputnikarabic.ae/20230509/سيئول-عرض-تجول-ترويجا-لقدرة-الشركات-الكورية-الجنوبية-على-المنافسة-في-السعودية-1076824832.html
سيئول.. عرض تجول ترويجا لقدرة الشركات الكورية الجنوبية على المنافسة في السعودية
سيئول.. عرض تجول ترويجا لقدرة الشركات الكورية الجنوبية على المنافسة في السعودية
أقامت السلطات الكورية الجنوبية عرض تجول في العاصمة الكورية سيئول، ترويجا لقدرة الشركات الكورية الجنوبية التنافسية داخل المملكة العربية السعودية. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T12:40+0000
2023-05-09T12:40+0000
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ووفقا لوكالة يونهاب، فقد أقامت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، اليوم الثلاثاء، عرض تجول للتنقل والابتكار، هو الثاني بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية في فندق في سيئول.وكانت الوزارة ذاتها قد أقامت عرضا سابقا داخل المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.العرض الثاني شارك فيه زير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، والذي يقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية على رأس وفد من 38 مسؤولا سعوديا.وتضمن العرض عدة مشاريع قدمتها المملكة العربية السعودية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، منها بناء محطة ركاب لأحد مطاراتها، وإنشاء مجمع لوجستي، وإنشاء البنية التحتية للطرق السريعة والسكك الحديدية.وخلال العرض قامت 8 شركات كورية، بتقديم مشروعاتها، هي هيونداي موتور، وسوكار، وهيونداي للمصاعد، ونايفر كلاود، وهيونداي للهندسة والإنشاءات، وسامسونغ سي آند تي، وهانهوا للأنظمة.وكانت وزارة النقل والأراضي الكورية الجنوبية قد أعلنت أوائل مايو/ آيار المقبل، عن زيارة وزير النقل السعودي، صالح بن ناصرالجاسر، إلى سيئول، للمشاركة في هذا العرض.طالع أيضا: كوريا الجنوبية تنفي إبرام "صفقة كبرى" مع السعودية مقابل التخلي عن استضافة "إكسبو"
https://sputnikarabic.ae/20230502/وزير-النقل-السعودي-يزور-سيئول-لتوقيع-مذكرتي-تفاهم-مع-كوريا-الجنوبية-1076571035.html
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كوريا الجنوبية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
سيئول.. عرض تجول ترويجا لقدرة الشركات الكورية الجنوبية على المنافسة في السعودية
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أقامت السلطات الكورية الجنوبية عرض تجول في العاصمة الكورية سيئول، ترويجا لقدرة الشركات الكورية الجنوبية التنافسية داخل المملكة العربية السعودية.
ووفقا لوكالة
يونهاب، فقد أقامت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، اليوم الثلاثاء، عرض تجول للتنقل والابتكار، هو الثاني بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية في فندق في سيئول.
وكانت الوزارة ذاتها
قد أقامت عرضا سابقا داخل المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
العرض الثاني شارك فيه زير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، والذي يقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية على رأس وفد من 38 مسؤولا سعوديا.
وتضمن العرض عدة مشاريع قدمتها المملكة العربية السعودية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، منها بناء محطة ركاب لأحد مطاراتها، وإنشاء مجمع لوجستي، وإنشاء البنية التحتية للطرق السريعة والسكك الحديدية.
أيضا عرضت المملكة العربية السعودية استراتيجية لإنشاء مركز لوجستي عالمي بموجب "رؤية 2030".
وخلال العرض قامت 8 شركات كورية، بتقديم مشروعاتها، هي هيونداي موتور، وسوكار، وهيونداي للمصاعد، ونايفر كلاود، وهيونداي للهندسة والإنشاءات، وسامسونغ سي آند تي، وهانهوا للأنظمة.
وكانت وزارة النقل
والأراضي الكورية الجنوبية قد أعلنت أوائل مايو/ آيار المقبل، عن زيارة وزير النقل السعودي، صالح بن ناصرالجاسر، إلى سيئول، للمشاركة في هذا العرض.