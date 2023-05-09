https://sputnikarabic.ae/20230509/شجار-عنيف-جدا-على-متن-طائرة-أمريكية-فيديو-1076818948.html
شجار عنيف جدا على متن طائرة أمريكية... فيديو
شجار عنيف جدا على متن طائرة أمريكية... فيديو
تم تدوال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة وقوع شجار عنيف بين الركاب على متن الطائرة الأمريكية التابعة لخطوط طيران "يونايتد آيرلاينز". 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T10:41+0000
2023-05-09T10:41+0000
2023-05-09T10:41+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/11/1050454511_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_9b3e387b6e69829c8ba211613dbab2a4.jpg
يقول أحد الركاب إن زوجين تشاجرا مع مضيفة طيران على مقعد قبل إبعادهما. حدث كل ذلك عندما كانت الطائرة المتجهة إلى أتلانتا متوقفة على مدرج مطار "ترينتون ميرسر" بعد ظهر الاثنين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/11/1050454511_0:0:2669:2002_1920x0_80_0_0_8326c3dbf155dc7b5648376cbd3e88fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شجار عنيف جدا على متن طائرة أمريكية... فيديو
تابعنا عبر
تم تدوال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة وقوع شجار عنيف بين الركاب على متن الطائرة الأمريكية التابعة لخطوط طيران "يونايتد آيرلاينز".
يقول أحد الركاب إن زوجين تشاجرا مع مضيفة طيران على مقعد قبل إبعادهما.
حدث كل ذلك عندما كانت الطائرة المتجهة إلى أتلانتا متوقفة على مدرج مطار "ترينتون ميرسر" بعد ظهر الاثنين.