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https://sputnikarabic.ae/20230509/شجار-عنيف-جدا-على-متن-طائرة-أمريكية-فيديو-1076818948.html
شجار عنيف جدا على متن طائرة أمريكية... فيديو
شجار عنيف جدا على متن طائرة أمريكية... فيديو
تم تدوال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة وقوع شجار عنيف بين الركاب على متن الطائرة الأمريكية التابعة لخطوط طيران "يونايتد آيرلاينز". 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T10:41+0000
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مجتمع
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يقول أحد الركاب إن زوجين تشاجرا مع مضيفة طيران على مقعد قبل إبعادهما. حدث كل ذلك عندما كانت الطائرة المتجهة إلى أتلانتا متوقفة على مدرج مطار "ترينتون ميرسر" بعد ظهر الاثنين.
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نادي الفيديو

شجار عنيف جدا على متن طائرة أمريكية... فيديو

10:41 GMT 09.05.2023
© AFP 2023 / SCOTT OLSONطائرة ركاب تابعة لـ"أميريكان إيرلاينز"
طائرة ركاب تابعة لـأميريكان إيرلاينز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / SCOTT OLSON
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تم تدوال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة وقوع شجار عنيف بين الركاب على متن الطائرة الأمريكية التابعة لخطوط طيران "يونايتد آيرلاينز".
يقول أحد الركاب إن زوجين تشاجرا مع مضيفة طيران على مقعد قبل إبعادهما.
حدث كل ذلك عندما كانت الطائرة المتجهة إلى أتلانتا متوقفة على مدرج مطار "ترينتون ميرسر" بعد ظهر الاثنين.
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