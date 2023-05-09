عربي
بوتين يلقي كلمة خلال انطلاق العرض العسكري المقام احتفالا بعيد النصر في الساحة الحمراء... فيديو
Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230509/صحيفة-القوات-الروسية-تحصل-على-سلاح-غامض-يحيد-الورقة-الرابحة-للقوات-الأوكرانية-1076807914.html
صحيفة: القوات الروسية تحصل على سلاح غامض يحيد "الورقة الرابحة" للقوات الأوكرانية
صحيفة: القوات الروسية تحصل على سلاح غامض يحيد "الورقة الرابحة" للقوات الأوكرانية
أعطت الولايات المتحدة أوكرانيا "ورقة مساومة" من خلال راجمة الصواريخ "إم142"، لكن القوات الروسية تمكنت من تحييدها بسلاح غامض. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T06:31+0000
2023-05-09T06:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102462/87/1024628704_0:64:3133:1826_1920x0_80_0_0_3fc0272448cb37babd80354b994c97d2.jpg
سلمت الولايات المتحدة، العام الماضي، أنظمة هيمارس "إم142" إلى المقاتلين الأوكرانيين، حيث كان من المفترض أن "تغير قواعد اللعبة" في ساحة المعركة، لصالح كييف. كان من المفترض أن تساعد هذه الأنظمة القوات المسلحة الأوكرانية في تدمير المواقع الروسية ومعسكرات الإمداد الخلفية.ومع ذلك، واجهت الأنظمة الأمريكية في أوكرانيا سلاحا قويا للغاية، هذا السلاح الغامض الذي تلقته القوات الروسية شوش على أنظمة التوجيه والتصحيح الخاصة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للصاروخ.تشير صحيفة "سوهو" الصينية إلى أن الخبراء يعتقدون أن سلاح روسيا الغامض هو نظام للحرب الإلكترونية. تستخدم هذه الأسلحة بالضبط في الحروب الحديثة لتعطيل تشغيل معدات العدو عالية التقنية، وكذلك لحساب من أين تم إطلاق القذيفة بالضبط من الإشارة.تبين أن "الورقة الرابحة" للقوات المسلحة الأوكرانية غير مجدية في القتال ضد روسيا، والشيء الوحيد الذي يمكن للمسلحين الأوكرانيين أن يحاولوا القيام به هو العثور على مصدر التشويش، ثم محاولة تدميره. هذه العملية صعبة للغاية، خاصة في ساحة المعركة، وفقا لموقع "بوليت روس" نقلا عن الصحيفة.
https://sputnikarabic.ae/20230507/إعلام-السلاح-الأمريكي-المعجزة-غير-فعال-ضد-روسيا-1076749619.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102462/87/1024628704_307:0:2827:1890_1920x0_80_0_0_439ed257a354d12ee9e7f04b44fe98e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

صحيفة: القوات الروسية تحصل على سلاح غامض يحيد "الورقة الرابحة" للقوات الأوكرانية

06:31 GMT 09.05.2023
© Sputnik . Sergey Stepanov / صواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Sergey Stepanov /
تابعنا عبرTelegram
أعطت الولايات المتحدة أوكرانيا "ورقة مساومة" من خلال راجمة الصواريخ "إم142"، لكن القوات الروسية تمكنت من تحييدها بسلاح غامض.
سلمت الولايات المتحدة، العام الماضي، أنظمة هيمارس "إم142" إلى المقاتلين الأوكرانيين، حيث كان من المفترض أن "تغير قواعد اللعبة" في ساحة المعركة، لصالح كييف. كان من المفترض أن تساعد هذه الأنظمة القوات المسلحة الأوكرانية في تدمير المواقع الروسية ومعسكرات الإمداد الخلفية.
ومع ذلك، واجهت الأنظمة الأمريكية في أوكرانيا سلاحا قويا للغاية، هذا السلاح الغامض الذي تلقته القوات الروسية شوش على أنظمة التوجيه والتصحيح الخاصة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للصاروخ.
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: "السلاح الأمريكي المعجزة" غير فعال ضد روسيا
7 مايو, 09:38 GMT
تشير صحيفة "سوهو" الصينية إلى أن الخبراء يعتقدون أن سلاح روسيا الغامض هو نظام للحرب الإلكترونية. تستخدم هذه الأسلحة بالضبط في الحروب الحديثة لتعطيل تشغيل معدات العدو عالية التقنية، وكذلك لحساب من أين تم إطلاق القذيفة بالضبط من الإشارة.
تبين أن "الورقة الرابحة" للقوات المسلحة الأوكرانية غير مجدية في القتال ضد روسيا، والشيء الوحيد الذي يمكن للمسلحين الأوكرانيين أن يحاولوا القيام به هو العثور على مصدر التشويش، ثم محاولة تدميره. هذه العملية صعبة للغاية، خاصة في ساحة المعركة، وفقا لموقع "بوليت روس" نقلا عن الصحيفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
سيارة عيد النصر - سبوتنيك عربيبوتين يلقي كلمة خلال انطلاق العرض العسكري المقام احتفالا بعيد النصر في الساحة الحمراء... فيديو06:59 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTБоец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة7 مايو, 13:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала