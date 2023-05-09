https://sputnikarabic.ae/20230509/صحيفة-القوات-الروسية-تحصل-على-سلاح-غامض-يحيد-الورقة-الرابحة-للقوات-الأوكرانية-1076807914.html
صحيفة: القوات الروسية تحصل على سلاح غامض يحيد "الورقة الرابحة" للقوات الأوكرانية
صحيفة: القوات الروسية تحصل على سلاح غامض يحيد "الورقة الرابحة" للقوات الأوكرانية
أعطت الولايات المتحدة أوكرانيا "ورقة مساومة" من خلال راجمة الصواريخ "إم142"، لكن القوات الروسية تمكنت من تحييدها بسلاح غامض. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T06:31+0000
2023-05-09T06:31+0000
2023-05-09T06:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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سلمت الولايات المتحدة، العام الماضي، أنظمة هيمارس "إم142" إلى المقاتلين الأوكرانيين، حيث كان من المفترض أن "تغير قواعد اللعبة" في ساحة المعركة، لصالح كييف. كان من المفترض أن تساعد هذه الأنظمة القوات المسلحة الأوكرانية في تدمير المواقع الروسية ومعسكرات الإمداد الخلفية.ومع ذلك، واجهت الأنظمة الأمريكية في أوكرانيا سلاحا قويا للغاية، هذا السلاح الغامض الذي تلقته القوات الروسية شوش على أنظمة التوجيه والتصحيح الخاصة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للصاروخ.تشير صحيفة "سوهو" الصينية إلى أن الخبراء يعتقدون أن سلاح روسيا الغامض هو نظام للحرب الإلكترونية. تستخدم هذه الأسلحة بالضبط في الحروب الحديثة لتعطيل تشغيل معدات العدو عالية التقنية، وكذلك لحساب من أين تم إطلاق القذيفة بالضبط من الإشارة.تبين أن "الورقة الرابحة" للقوات المسلحة الأوكرانية غير مجدية في القتال ضد روسيا، والشيء الوحيد الذي يمكن للمسلحين الأوكرانيين أن يحاولوا القيام به هو العثور على مصدر التشويش، ثم محاولة تدميره. هذه العملية صعبة للغاية، خاصة في ساحة المعركة، وفقا لموقع "بوليت روس" نقلا عن الصحيفة.
https://sputnikarabic.ae/20230507/إعلام-السلاح-الأمريكي-المعجزة-غير-فعال-ضد-روسيا-1076749619.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صحيفة: القوات الروسية تحصل على سلاح غامض يحيد "الورقة الرابحة" للقوات الأوكرانية
تابعنا عبر
أعطت الولايات المتحدة أوكرانيا "ورقة مساومة" من خلال راجمة الصواريخ "إم142"، لكن القوات الروسية تمكنت من تحييدها بسلاح غامض.
سلمت الولايات المتحدة، العام الماضي، أنظمة هيمارس "إم142" إلى المقاتلين الأوكرانيين، حيث كان من المفترض أن "تغير قواعد اللعبة" في ساحة المعركة، لصالح كييف. كان من المفترض أن تساعد هذه الأنظمة القوات المسلحة الأوكرانية في تدمير المواقع الروسية ومعسكرات الإمداد الخلفية.
ومع ذلك، واجهت الأنظمة الأمريكية في أوكرانيا سلاحا قويا للغاية، هذا السلاح الغامض الذي تلقته القوات الروسية شوش على أنظمة التوجيه والتصحيح الخاصة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للصاروخ.
تشير صحيفة "سوهو" الصينية إلى أن الخبراء يعتقدون أن سلاح روسيا الغامض
هو نظام للحرب الإلكترونية. تستخدم هذه الأسلحة بالضبط في الحروب الحديثة لتعطيل تشغيل معدات العدو عالية التقنية، وكذلك لحساب من أين تم إطلاق القذيفة بالضبط من الإشارة.
تبين أن "الورقة الرابحة" للقوات المسلحة الأوكرانية غير مجدية في القتال ضد روسيا، والشيء الوحيد الذي يمكن للمسلحين الأوكرانيين أن يحاولوا القيام به هو العثور على مصدر التشويش، ثم محاولة تدميره. هذه العملية صعبة للغاية، خاصة في ساحة المعركة، وفقا لموقع "بوليت روس" نقلا عن الصحيفة.