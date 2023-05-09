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https://sputnikarabic.ae/20230509/قيس-سعيد-تونس-ليست-غرفة-للإيجار-أو-البيع-ونريد-أن-نشق-طريقنا-دون-أي-تدخل-خارجي-1076807649.html
قيس سعيد: تونس ليست غرفة للإيجار أو البيع ونريد أن نشق طريقنا دون أي تدخل خارجي
قيس سعيد: تونس ليست غرفة للإيجار أو البيع ونريد أن نشق طريقنا دون أي تدخل خارجي
جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، "رفضه للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس"، مؤكدا أن "تونس ليست غرفة للإيجار أو البيع". 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T06:08+0000
2023-05-09T06:08+0000
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وقال قيس سعيد، خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن: "نريد أن نشق طريقنا دون أي تدخل خارجي، ونريد أن نشق طريقا جديدة في التاريخ بعيدا عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء"، مؤكدا أن "تونس تواجه تحديات كبيرة".وأشار سعيد، إلى أنه "يجب تطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعه"، موضحا أن "السلم الأهلي في بلاده لا يُقاس بثمن".وواجه الرئيس التونسي انتقادات حادة بعد حملة اعتقالات لمعارضين خلال الفترة الماضية، فيما وصفت منظمة ''أنا يقظ'' الحقوقية التونسية، المحاكمات الأخيرة بأنها محاولة للتغطية على فشل الحكومة التونسية.وتشهد تونس أحداثا متسارعة خلال الأيام الأخيرة، كان آخرها، إصدار قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس مذكرة إيداع بالسجن ضد رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي.وقال حساب الغنوشي على "تويتر": "بعد جلسة استماع، قاضي التحقيق يتخذ قرارا بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة للشيخ، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام ويقضي بإيداعه السجن انتظارا للمحاكمة".ونددت حركة النهضة، في بيان لها، بهذا "التطور الخطير جدا"، مطالبةً بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.كما دعت الحركة "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات، ولأعراض السياسيين المعارضين"، على حد قول البيان.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الرئيس-التونسي-حول-إمكانية-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية-لست-مستعدا-لتسليم-وطني-لمن-لا-وطنية-له-1075603524.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قيس سعيد: تونس ليست غرفة للإيجار أو البيع ونريد أن نشق طريقنا دون أي تدخل خارجي

06:08 GMT 09.05.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، "رفضه للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس"، مؤكدا أن "تونس ليست غرفة للإيجار أو البيع".
وقال قيس سعيد، خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن: "نريد أن نشق طريقنا دون أي تدخل خارجي، ونريد أن نشق طريقا جديدة في التاريخ بعيدا عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء"، مؤكدا أن "تونس تواجه تحديات كبيرة".
وأشار سعيد، إلى أنه "يجب تطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعه"، موضحا أن "السلم الأهلي في بلاده لا يُقاس بثمن".
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وواجه الرئيس التونسي انتقادات حادة بعد حملة اعتقالات لمعارضين خلال الفترة الماضية، فيما وصفت منظمة ''أنا يقظ'' الحقوقية التونسية، المحاكمات الأخيرة بأنها محاولة للتغطية على فشل الحكومة التونسية.
وتشهد تونس أحداثا متسارعة خلال الأيام الأخيرة، كان آخرها، إصدار قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس مذكرة إيداع بالسجن ضد رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي.
وقال حساب الغنوشي على "تويتر": "بعد جلسة استماع، قاضي التحقيق يتخذ قرارا بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة للشيخ، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام ويقضي بإيداعه السجن انتظارا للمحاكمة".
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ونددت حركة النهضة، في بيان لها، بهذا "التطور الخطير جدا"، مطالبةً بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.
كما دعت الحركة "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات، ولأعراض السياسيين المعارضين"، على حد قول البيان.
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