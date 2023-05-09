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https://sputnikarabic.ae/20230509/كم-تبلغ-احتياطات-الذهب-في-الدول-الخليجية؟-1076824256.html
كم تبلغ احتياطات الذهب في الدول الخليجية؟
كم تبلغ احتياطات الذهب في الدول الخليجية؟
بعد أن شهد العالم خلال السنوات الأخيرة أزمات متفاوتة، وكوراث مناخية، ووباء (كوفيد - 19)، واضطرابات في المصارف وسلاسل التوريد، حرصت العديد من الدول على زيادة... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T12:44+0000
2023-05-09T12:44+0000
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ولا تختلف دول الخليج العربي عن باقي الدول في الحرص على اقتناء "الذهب الأصفر"، والتعامل معه كمادة استثمارية عالية القيمة؛ إذ يصل إجمالي كميات الذهب التي تمتلكها البنوك المركزية في دول الخليج أكثر من 4415 طن، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 152.6 مليار دولار.المركز الأول: السعوديةتتصدّر المملكة العربية السعودية قائمة احتياطات الذهب في الدول الخليجية، بامتلاكها 323.1 طن، ما يمثل 21.4% من احتياطات الذهب في البنوك المركزية للدول العربية، التي بلغت 1507.7 أطنان بنهاية العام الماضي 2022، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.وتقدّر قيمة احتياطي الذهب في المملكة بنحو 18.8 مليار دولار، وبنسبة 3.8% من احتياطي البنك المركزي السعودي.ويعد منجم الدويحي أكبر منتج للذهب السعودي، الذي بدأ الإنتاج به في عام 2016، وبلغ حجم إنتاجه نحو 249 ألف أوقية عام 2020.المركز الثاني: قطرتمتلك دولة قطر احتياطي من الذهب 91.8 طن، ما يمثل تمثل 6.1% من إجمالي احتياطات الذهب في البنوك المركزية للدول العربية.وتبلغ قيمة احتياطي قطر من الذهب نحو 5.4 مليارات دولار، ما يمثل 11.6% من إجمالي احتياطات البنك المركزي القطري.المركز الثالث: الإمارات العربية المتحدةتملك الإمارات احتياطي 79.95 طنا، ما يوازي 5.3% من احتياطي الذهب عربيا.بينما تبلغ قيمة احتياطات الدولة الإماراتية من الذهب قرابة 4.7 مليارات دولار، ما يوازي 3.6% من إجمالي احتياطات المركزي الإماراتي، بحسب موقع "الخليج أون لاين".المركز الرابع: الكويتتمتلك الكويت احتياطي من الذهب بقيمة 79 طنا، ما يمثل بنسبة 5.2% من إجمالي الاحتياطي العربي.وتبلغ قيمة احتياطات الكويت من الذهب إلى 4.6 مليارات دولار، ما يمثّل 9% من إجمالي احتياطات المركزي الكويتي.المركز الخامس: البحرينتمتلك مملكة البحرين 4.7 أطنان من الذهب، فيما تقدّر قيمة الذهب في البنك المركزي البحريني بـ272 مليون دولار، بنسبة 6.1% من إجمالي احتياطات البنك.المركز السادس: سلطنة عمانتمتلك سلطنة عمان احتياطي ذهب 1.9 طن، وتصل قيمة إجمالي احتياطاتها من الذهب نحو 110 ملايين دولار، وتشكّل ما نسبته 0.7% من إجمالي مقتنيات البنك المركزي العماني.وفي الغالب، يتوافر الذهب بسلطنة عمان في أماكن وجود النحاس.
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اقتصاد, أسعار الذهب اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, البحرين, سلطنة عمان, الكويت, قطر
اقتصاد, أسعار الذهب اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, البحرين, سلطنة عمان, الكويت, قطر

كم تبلغ احتياطات الذهب في الدول الخليجية؟

12:44 GMT 09.05.2023
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
سبائك ذهب
© AP Photo / Mike Groll
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بعد أن شهد العالم خلال السنوات الأخيرة أزمات متفاوتة، وكوراث مناخية، ووباء (كوفيد - 19)، واضطرابات في المصارف وسلاسل التوريد، حرصت العديد من الدول على زيادة احتياطياتها من الذهب، من أجل تأمين عملتها الوطنية، والتحكم في تقلبات الأسواق المالية، ودعم الاحتياطي النقدي لها.
ولا تختلف دول الخليج العربي عن باقي الدول في الحرص على اقتناء "الذهب الأصفر"، والتعامل معه كمادة استثمارية عالية القيمة؛ إذ يصل إجمالي كميات الذهب التي تمتلكها البنوك المركزية في دول الخليج أكثر من 4415 طن، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 152.6 مليار دولار.
المركز الأول: السعودية
تتصدّر المملكة العربية السعودية قائمة احتياطات الذهب في الدول الخليجية، بامتلاكها 323.1 طن، ما يمثل 21.4% من احتياطات الذهب في البنوك المركزية للدول العربية، التي بلغت 1507.7 أطنان بنهاية العام الماضي 2022، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وتقدّر قيمة احتياطي الذهب في المملكة بنحو 18.8 مليار دولار، وبنسبة 3.8% من احتياطي البنك المركزي السعودي.
ويعد منجم الدويحي أكبر منتج للذهب السعودي، الذي بدأ الإنتاج به في عام 2016، وبلغ حجم إنتاجه نحو 249 ألف أوقية عام 2020.
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المركز الثاني: قطر
تمتلك دولة قطر احتياطي من الذهب 91.8 طن، ما يمثل تمثل 6.1% من إجمالي احتياطات الذهب في البنوك المركزية للدول العربية.
وتبلغ قيمة احتياطي قطر من الذهب نحو 5.4 مليارات دولار، ما يمثل 11.6% من إجمالي احتياطات البنك المركزي القطري.
المركز الثالث: الإمارات العربية المتحدة
تملك الإمارات احتياطي 79.95 طنا، ما يوازي 5.3% من احتياطي الذهب عربيا.
بينما تبلغ قيمة احتياطات الدولة الإماراتية من الذهب قرابة 4.7 مليارات دولار، ما يوازي 3.6% من إجمالي احتياطات المركزي الإماراتي، بحسب موقع "الخليج أون لاين".
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المركز الرابع: الكويت
تمتلك الكويت احتياطي من الذهب بقيمة 79 طنا، ما يمثل بنسبة 5.2% من إجمالي الاحتياطي العربي.
وتبلغ قيمة احتياطات الكويت من الذهب إلى 4.6 مليارات دولار، ما يمثّل 9% من إجمالي احتياطات المركزي الكويتي.
المركز الخامس: البحرين
تمتلك مملكة البحرين 4.7 أطنان من الذهب، فيما تقدّر قيمة الذهب في البنك المركزي البحريني بـ272 مليون دولار، بنسبة 6.1% من إجمالي احتياطات البنك.
المركز السادس: سلطنة عمان
تمتلك سلطنة عمان احتياطي ذهب 1.9 طن، وتصل قيمة إجمالي احتياطاتها من الذهب نحو 110 ملايين دولار، وتشكّل ما نسبته 0.7% من إجمالي مقتنيات البنك المركزي العماني.
وفي الغالب، يتوافر الذهب بسلطنة عمان في أماكن وجود النحاس.
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