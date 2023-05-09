https://sputnikarabic.ae/20230509/كيف-يستفيد-الشرق-الأوسط-من-إنشاء-منطقة-تجارة-حرة-مع-الاتحاد-الأوراسي؟-1076824971.html
كيف يستفيد الشرق الأوسط من إنشاء منطقة تجارة حرة مع "الاتحاد الأوراسي"؟
كيف يستفيد الشرق الأوسط من إنشاء منطقة تجارة حرة مع "الاتحاد الأوراسي"؟
أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أن الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي (EAEU) يتفاوض بنشاط مع مصر والإمارات العربية المتحدة لإنشاء منطقة تجارة... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T12:47+0000
2023-05-09T12:47+0000
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كيف تستفيد دول الشرق الأوسط من إنشاء منطقة تجارة حرة مع "الاتحاد الأورواسي"؟
كيف تستفيد دول الشرق الأوسط من إنشاء منطقة تجارة حرة مع "الاتحاد الأورواسي"؟
جاء ذلك خلال الدورة الثانية عشر من ملتقى الاستثمار السنوي (AIM)، التي تعقد حاليا في أبو ظبي.وقال الوزير الروسي إن "الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي لديه حاليا اتفاقية مؤقتة سارية المفعول تؤدي إلى تشكيل منطقة تجارة حرة مع إيران. كما أن المفاوضات مع مصر والإمارات العربية المتحدة في مرحلتها النشطة"، مشيرا إلى نمو تجارة روسيا مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 83% على مدى خمس سنوات، لتقترب من 95 مليار دولار.وتخطط روسيا والإمارات لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات، باتفاقية ثنائية عبر تجارة الخدمات والاستثمار بحلول نهاية عام 2023.وأضاف ملحم أنه "سيتاح لدول الشرق الأوسط ضمن هذا المفهوم خيارات أخرى مقارنة بالخيارات الغربية التي كانت مطروحة، وهي مجموعة من الشراكات المعروفة والثابتة ضمن نظام رأسمالي"، مشيرا إلى أن قيام هذه الشراكات والتجارة الحرة والتكامل ضمن الفضاء الأوراسي، سيتيح لهذه الدول الحصول على منتجات أرخص ومنافسة أفضل وأكثر شرفا عن المنافسة الغربية، التي تقوم على شكل من الاستعمار المالي والاقتصادي، عبر دمج هذه الدول ضمن منظوماتها المالية والصناعية".وأشار إلى أن "الهدف من التجمعات الإقليمية الجديدة هو أخذ مكتسبات لا يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تنتزعها فيما بعد، وتريد كل من مصر والإمارات، وهما فاعلان رئيسيان في كل المنظمات العالمية وخاصة منظمة التجارة، أن تقولا إن لديهما خصوصية وتستطيعان الانفتاح على منظومات أخرى والتحالف معها على غرار الاتحاد الأوراسي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي.
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ملفات ساخنة, أخبار الشرق الأوسط, مصر, أخبار مصر الآن, الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, аудио
ملفات ساخنة, أخبار الشرق الأوسط, مصر, أخبار مصر الآن, الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, аудио
كيف يستفيد الشرق الأوسط من إنشاء منطقة تجارة حرة مع "الاتحاد الأوراسي"؟
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أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أن الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي (EAEU) يتفاوض بنشاط مع مصر والإمارات العربية المتحدة لإنشاء منطقة تجارة حرة.
جاء ذلك خلال الدورة الثانية عشر من ملتقى الاستثمار السنوي (AIM)، التي تعقد حاليا في أبو ظبي.
وقال الوزير الروسي إن "الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي لديه حاليا اتفاقية مؤقتة سارية المفعول تؤدي إلى تشكيل منطقة تجارة حرة مع إيران. كما أن المفاوضات مع مصر والإمارات العربية المتحدة
في مرحلتها النشطة"، مشيرا إلى نمو تجارة روسيا مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 83% على مدى خمس سنوات، لتقترب من 95 مليار دولار.
وتخطط روسيا والإمارات لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
ودولة الإمارات، باتفاقية ثنائية عبر تجارة الخدمات والاستثمار بحلول نهاية عام 2023.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الباحث الاستراتيجي آصف ملحم، إن "الفضاء الأوراسي يضم كل الشرق الممتد من عمق البلقان حتى بحر اليابان، وهي منطقة يتركز فيها أكثر من نصف سكان العالم، وثروات هائلة، فضلا عن أن الصين قوة اقتصادية كبيرة وفاعلة ويتجه قسم من مشروعها نحو الشرق الأوسط في منطقة مليئة بالثروات".
وأضاف ملحم أنه "سيتاح لدول الشرق الأوسط ضمن هذا المفهوم خيارات أخرى مقارنة بالخيارات الغربية التي كانت مطروحة، وهي مجموعة من الشراكات المعروفة والثابتة ضمن نظام رأسمالي"، مشيرا إلى أن قيام هذه الشراكات والتجارة الحرة
والتكامل ضمن الفضاء الأوراسي، سيتيح لهذه الدول الحصول على منتجات أرخص ومنافسة أفضل وأكثر شرفا عن المنافسة الغربية، التي تقوم على شكل من الاستعمار المالي والاقتصادي، عبر دمج هذه الدول ضمن منظوماتها المالية والصناعية".
من جانبه، أوضح الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، بيير عازار، إنه "إذا تم بناء هذه المنطقة التجارية الحرة ضمن الاتفاق المباشر مع روسيا، دون تدخل من التذبذبات الغربية تحت مسمى الرأسمالية الكبرى، سيصبح هناك جدوى كبيرة من هذه الاتفاقات وتعود بالفائدة على كل من مصر والإمارات".
وأشار إلى أن "الهدف من التجمعات الإقليمية الجديدة هو أخذ مكتسبات لا يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تنتزعها فيما بعد، وتريد كل من مصر والإمارات، وهما فاعلان رئيسيان في كل المنظمات العالمية وخاصة منظمة التجارة، أن تقولا إن لديهما خصوصية وتستطيعان الانفتاح على منظومات أخرى والتحالف معها على غرار الاتحاد الأوراسي".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي.