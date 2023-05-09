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كيم جونغ أون: واثق من انتصار روسيا في الكفاح من أجل العدالة الدولية
كيم جونغ أون: واثق من انتصار روسيا في الكفاح من أجل العدالة الدولية
أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة يوم النصر على النازية في الحرب العظمى. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T08:12+0000
2023-05-09T08:12+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
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وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن ثقته في انتصار روسيا في "النضال المقدس" من أجل حماية العدالة الدولية ضد "طغيان الإمبرياليين".وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية، "هنأ كيم جونغ أون، نيابة عن حكومة وشعب جمهورية كوريا الشعبية، بحرارة في البرقية رئيس وحكومة وشعب روسيا بمناسبة يوم النصر في الحرب الوطنية العظمى".وأضافت وكالة الأنباء الكورية أن كيم جونغ أون كتب في البرقية: "أنا واثق من أن الشعب الروسي الصامد والعادل بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل تحقيق النصر وضمان السيادة وكرامة البلاد والاستقرار في المنطقة، وسحق أي تحديات و تهديدات القوى المعادية. وفي هذه المناسبة، أبعث مرة أخرى بتحياتي العسكرية الحارة إليكم، ولجيش وشعب روسيا، الذين ارتقوا بشجاعة إلى الكفاح المقدس من أجل تطبيق العدالة الدولية وحماية السلام العالمي ضد عنف وتعسف الإمبرياليين".ووفقا لكيم جونغ أون، فإن "النصر بشكل عام هو سمة لروسيا، ومجد هذا الانتصار المشرق"، حيث ستكون روسيا نفسها أبديا حتى عبر الأجيال، بغض النظر عن مقدار الوقت الذي يمر.
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا

كيم جونغ أون: واثق من انتصار روسيا في الكفاح من أجل العدالة الدولية

08:12 GMT 09.05.2023
© Sputnik . Vladimir Melnikov /  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Vladimir Melnikov /
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أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة يوم النصر على النازية في الحرب العظمى.
وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن ثقته في انتصار روسيا في "النضال المقدس" من أجل حماية العدالة الدولية ضد "طغيان الإمبرياليين".
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية، "هنأ كيم جونغ أون، نيابة عن حكومة وشعب جمهورية كوريا الشعبية، بحرارة في البرقية رئيس وحكومة وشعب روسيا بمناسبة يوم النصر في الحرب الوطنية العظمى".
وأضافت وكالة الأنباء الكورية أن كيم جونغ أون كتب في البرقية: "أنا واثق من أن الشعب الروسي الصامد والعادل بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل تحقيق النصر وضمان السيادة وكرامة البلاد والاستقرار في المنطقة، وسحق أي تحديات و تهديدات القوى المعادية. وفي هذه المناسبة، أبعث مرة أخرى بتحياتي العسكرية الحارة إليكم، ولجيش وشعب روسيا، الذين ارتقوا بشجاعة إلى الكفاح المقدس من أجل تطبيق العدالة الدولية وحماية السلام العالمي ضد عنف وتعسف الإمبرياليين".
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ووفقا لكيم جونغ أون، فإن "النصر بشكل عام هو سمة لروسيا، ومجد هذا الانتصار المشرق"، حيث ستكون روسيا نفسها أبديا حتى عبر الأجيال، بغض النظر عن مقدار الوقت الذي يمر.
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