https://sputnikarabic.ae/20230509/لأول-مرة-العلماء-الصينيون-يزرعون-حاسوبا-في-دماغ-حي-1076825968.html
لأول مرة.. العلماء الصينيون يزرعون حاسوبا في دماغ حي
لأول مرة.. العلماء الصينيون يزرعون حاسوبا في دماغ حي
تمكن العلماء الصينيون من زرع جهاز كمبيوتر بنجاح في دماغ القرد، وتمكن القرد بعد ذلك من التحكم في ذراع آلية. تم إجراء هذه التجربة لأول مرة، حسب جامعة نانكاي. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T12:59+0000
2023-05-09T12:59+0000
2023-05-09T12:59+0000
مجتمع
علوم
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وقالت الجامعة: "يمكن لتقنية واجهة الدماغ والحاسوب تحويل إشارات مخطط كهربية الدماغ إلى تعليمات تحكم، وبالتالي مساعدة المرضى الذين يعانون من اضطرابات الحركة (مثل السكتة الدماغية والتصلب الجانبي الضموري وما إلى ذلك) على التفاعل مع الأجهزة الخارجية وتحسين حياتهم".ووضع العلماء دعامة في وريد وداجي الذي ينقل الدم من الرأس إلى القلب، ولذلك لتوجيه مستشعر نشاط الدماغ إلى القشرة الحركية لدى القرد.بعد ذلك، كان الحيوان قادرًا على التحكم بنشاط في الذراع الآلية. هذه التكنولوجيا آمنة لأنها لا تتطلب حج القحف (عملية جراحية يتم فيها إزالة جزء من الجمجمة مؤقتاً للوصول إلى المخ) - فهي تتصل بالدماغ من خلال الأوعية الدموية.في الوقت نفسه، يؤكد الباحثون أنه في الوقت الحالي لا يزال من المستحيل تطبيق هذه التكنولوجيا على البشر. يجب إجراء المزيد من الأبحاث قبل ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230508/باحثون-صينيون-يدربون-روبوتات-للتعرف-على-التضاريس-اعتمادا-على-التنبؤ-باللمس-والرؤية-1076774499.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
لأول مرة.. العلماء الصينيون يزرعون حاسوبا في دماغ حي
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تمكن العلماء الصينيون من زرع جهاز كمبيوتر بنجاح في دماغ القرد، وتمكن القرد بعد ذلك من التحكم في ذراع آلية. تم إجراء هذه التجربة لأول مرة، حسب جامعة نانكاي.
وقالت الجامعة: "يمكن لتقنية واجهة الدماغ والحاسوب تحويل إشارات مخطط كهربية الدماغ إلى تعليمات تحكم، وبالتالي مساعدة المرضى الذين يعانون من اضطرابات الحركة (مثل السكتة الدماغية والتصلب الجانبي الضموري وما إلى ذلك) على التفاعل مع الأجهزة الخارجية وتحسين حياتهم".
ووضع العلماء دعامة في وريد وداجي الذي ينقل الدم من الرأس إلى القلب، ولذلك لتوجيه مستشعر نشاط الدماغ إلى القشرة الحركية
لدى القرد.
بعد ذلك، كان الحيوان قادرًا على التحكم بنشاط في الذراع الآلية. هذه التكنولوجيا آمنة لأنها لا تتطلب حج القحف (عملية جراحية يتم فيها إزالة جزء من الجمجمة مؤقتاً للوصول إلى المخ) - فهي تتصل بالدماغ من خلال الأوعية الدموية.
في الوقت نفسه، يؤكد الباحثون أنه في الوقت الحالي لا يزال من المستحيل تطبيق هذه التكنولوجيا على البشر. يجب إجراء المزيد من الأبحاث قبل ذلك.