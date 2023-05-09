عربي
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230509/لأول-مرة-العلماء-الصينيون-يزرعون-حاسوبا-في-دماغ-حي-1076825968.html
لأول مرة.. العلماء الصينيون يزرعون حاسوبا في دماغ حي
لأول مرة.. العلماء الصينيون يزرعون حاسوبا في دماغ حي
تمكن العلماء الصينيون من زرع جهاز كمبيوتر بنجاح في دماغ القرد، وتمكن القرد بعد ذلك من التحكم في ذراع آلية. تم إجراء هذه التجربة لأول مرة، حسب جامعة نانكاي. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T12:59+0000
2023-05-09T12:59+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/09/1076825425_0:334:2730:1870_1920x0_80_0_0_d6ed88a8390fe3e474069fe5b223aa1e.jpg
وقالت الجامعة: "يمكن لتقنية واجهة الدماغ والحاسوب تحويل إشارات مخطط كهربية الدماغ إلى تعليمات تحكم، وبالتالي مساعدة المرضى الذين يعانون من اضطرابات الحركة (مثل السكتة الدماغية والتصلب الجانبي الضموري وما إلى ذلك) على التفاعل مع الأجهزة الخارجية وتحسين حياتهم".ووضع العلماء دعامة في وريد وداجي الذي ينقل الدم من الرأس إلى القلب، ولذلك لتوجيه مستشعر نشاط الدماغ إلى القشرة الحركية لدى القرد.بعد ذلك، كان الحيوان قادرًا على التحكم بنشاط في الذراع الآلية. هذه التكنولوجيا آمنة لأنها لا تتطلب حج القحف (عملية جراحية يتم فيها إزالة جزء من الجمجمة مؤقتاً للوصول إلى المخ) - فهي تتصل بالدماغ من خلال الأوعية الدموية.في الوقت نفسه، يؤكد الباحثون أنه في الوقت الحالي لا يزال من المستحيل تطبيق هذه التكنولوجيا على البشر. يجب إجراء المزيد من الأبحاث قبل ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230508/باحثون-صينيون-يدربون-روبوتات-للتعرف-على-التضاريس-اعتمادا-على-التنبؤ-باللمس-والرؤية-1076774499.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/09/1076825425_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7b3484a82b5e37eef9a20c55db5c8d7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

لأول مرة.. العلماء الصينيون يزرعون حاسوبا في دماغ حي

12:59 GMT 09.05.2023
© Photo / unsplash/Natasha Connellمجسم دماغ بشري مصمم لأهداف علمية
مجسم دماغ بشري مصمم لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Photo / unsplash/Natasha Connell
تابعنا عبرTelegram
تمكن العلماء الصينيون من زرع جهاز كمبيوتر بنجاح في دماغ القرد، وتمكن القرد بعد ذلك من التحكم في ذراع آلية. تم إجراء هذه التجربة لأول مرة، حسب جامعة نانكاي.
وقالت الجامعة: "يمكن لتقنية واجهة الدماغ والحاسوب تحويل إشارات مخطط كهربية الدماغ إلى تعليمات تحكم، وبالتالي مساعدة المرضى الذين يعانون من اضطرابات الحركة (مثل السكتة الدماغية والتصلب الجانبي الضموري وما إلى ذلك) على التفاعل مع الأجهزة الخارجية وتحسين حياتهم".
وجه روبوت معدني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
مجتمع
باحثون صينيون يدربون روبوتات للتعرف على التضاريس اعتمادا على التنبؤ باللمس والرؤية
أمس, 06:23 GMT
ووضع العلماء دعامة في وريد وداجي الذي ينقل الدم من الرأس إلى القلب، ولذلك لتوجيه مستشعر نشاط الدماغ إلى القشرة الحركية لدى القرد.
بعد ذلك، كان الحيوان قادرًا على التحكم بنشاط في الذراع الآلية. هذه التكنولوجيا آمنة لأنها لا تتطلب حج القحف (عملية جراحية يتم فيها إزالة جزء من الجمجمة مؤقتاً للوصول إلى المخ) - فهي تتصل بالدماغ من خلال الأوعية الدموية.
في الوقت نفسه، يؤكد الباحثون أنه في الوقت الحالي لا يزال من المستحيل تطبيق هذه التكنولوجيا على البشر. يجب إجراء المزيد من الأبحاث قبل ذلك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала