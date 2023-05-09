https://sputnikarabic.ae/20230509/لحماية-الأمن-القومي-السلطات-الصينية-تداهم-مقر-شركة-استشارات-أمريكية-1076817863.html

"لحماية الأمن القومي"... السلطات الصينية تداهم مقر شركة استشارات أمريكية

"لحماية الأمن القومي"... السلطات الصينية تداهم مقر شركة استشارات أمريكية

شنت السلطات الصينية حملة مداهمات لمكاتب شركة الاستشارات الأمريكية "كابفيجن"، وذلك بغرض حماية "أمنها القومي ومصالحها التنموية". 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T10:28+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، عندما سُئل عن التحقيق في الشركة: "قامت وكالات الأمن القومي الصينية والإدارات ذات الصلة مؤخرا بإجراءات مفتوحة لإنفاذ القانون ضد الشركة المعنية وفقا للقانون"، بحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وأضاف أن مداهمة مقر الشركة الأمريكية "يهدف إلى تعزيز التنمية الصحية للصناعة وحماية الأمن القومي ومصالح التنمية".ونفذ مكتب أمن الدولة في سوتشو والسلطات الأخرى في شرق الصين، إجراءات إنفاذ مشتركة ضد فرع سوتشو لشركة الاستشارات الرائدة "كابفيجن"، وحثها على الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها لمكافحة التجسس، وتعزيز التنمية السليمة لصناعة الاستشارات، وفقا للصحيفة.واكتشفت أجهزة الأمن القومي الصينية، أن العديد من المؤسسات الخارجية ذات الخلفيات المعقدة أخفت خلفيتها الخارجية، باستخدام شركات استشارية محلية، بغرض سرقة أسرار الدولة والمعلومات الاستخبارية من القطاعات الرئيسية، بحسب ما أفاده تلفزيون الصين المركزي، أمس الاثنين.وتأسست شركة "كابفيجن" في عام 2006، وهي عبارة عن منصة شبكة خبراء عالمية يقع مقرها في نيويورك وشنغهاي، وتضم أكثر من 450 ألف خبير و700 موظف، بحسب موقع الشركة على الإنترنت.

https://sputnikarabic.ae/20230428/الصين-لا-أحدى-يتفوق-على-أمريكا-في-السرقة-الإلكترونية-1076424121.html

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