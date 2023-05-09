تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
08:32 GMT 09.05.2023
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي يشيد بالمبادرات السعودية والإماراتية لمساعدة الشعب السوداني ويدعو المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى سرعة تقديم المساعدات الإغاثية والطبية
07:42 GMT 09.05.2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، لبحث تطورات الأوضاع في السودان
06:48 GMT 09.05.2023
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبلغ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أنه في حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان فإن تركيا على استعداد لاستضافتها
06:39 GMT 09.05.2023
الجيش السوداني: إجلاء رعايا تركيا من سفارة بلادهم في العاصمة إلى منزل السفير بالخرطوم بحري
05:24 GMT 09.05.2023
مجلس السيادة السوداني: قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان يطلع رئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني على "الأفعال الإجرامية التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع المتمردة وقيام قائدها بالإستعانة بمرتزقة من بعض الدول".
18:08 GMT 08.05.2023
البرهان يرحب بالمبادرات "التي تحقن دماء السودانيين" وتعيد للسودان استقراره
13:36 GMT 08.05.2023
وزير الخارجية المصري سامح شكري يتفق مع رئيس تشاد محمد إدريس ديبي على تنسيق المواقف بهدف وقف الحرب في السودان والحفاظ على وحدته وسيادته
12:36 GMT 08.05.2023
11:26 GMT 08.05.2023
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يبحث هاتفيا مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الأوضاع في السودان والمبادرة السعودية الأمريكية
10:14 GMT 08.05.2023
09:13 GMT 08.05.2023
09:13 GMT 08.05.2023
قوات الدعم السريع تعلن قيام 130 فرد من قوات الجيش السوداني بتسليم أنفسهم لقواتها داخل القيادة العامة
07:46 GMT 08.05.2023
07:17 GMT 08.05.2023
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تطلق نداء لجمع تمويل بقيمة 445 مليون دولار لدعم النازحين في السودان حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل
23:57 GMT 07.05.2023
23:46 GMT 07.05.2023
العاهل السعودي وولي عهده يأمرون بتخصيص 100 مليون دولار للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني
22:37 GMT 07.05.2023
21:39 GMT 07.05.2023
الخارجية السعودية: بدأ ممثلون عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت ٦ مايو
20:35 GMT 07.05.2023
قوات الدعم السريع تتهم الجيش بقصف جميع مدن ولاية الخرطوم بالطيران والمدافع بما في ذلك المواقع التي يتواجد فيها محتجزي قواته
20:26 GMT 07.05.2023
نقابة أطباء السودان تعلن ارتفاع أعداد القتلى بين المدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى 481 قتيلا و2564 إصابة