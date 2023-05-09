تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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يتبع

قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.