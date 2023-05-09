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https://sputnikarabic.ae/20230509/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T07:23+0000
2023-05-09T07:32+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

07:23 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 07:32 GMT 09.05.2023)
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
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08:32 GMT 09.05.2023
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي يشيد بالمبادرات السعودية والإماراتية لمساعدة الشعب السوداني ويدعو المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى سرعة تقديم المساعدات الإغاثية والطبية
07:42 GMT 09.05.2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، لبحث تطورات الأوضاع في السودان
06:48 GMT 09.05.2023
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبلغ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أنه في حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان فإن تركيا على استعداد لاستضافتها
06:39 GMT 09.05.2023
الجيش السوداني: إجلاء رعايا تركيا من سفارة بلادهم في العاصمة إلى منزل السفير بالخرطوم بحري
05:24 GMT 09.05.2023
مجلس السيادة السوداني: قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان يطلع رئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني على "الأفعال الإجرامية التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع المتمردة وقيام قائدها بالإستعانة بمرتزقة من بعض الدول".
18:08 GMT 08.05.2023
البرهان يرحب بالمبادرات "التي تحقن دماء السودانيين" وتعيد للسودان استقراره
13:36 GMT 08.05.2023
وزير الخارجية المصري سامح شكري يتفق مع رئيس تشاد محمد إدريس ديبي على تنسيق المواقف بهدف وقف الحرب في السودان والحفاظ على وحدته وسيادته
12:36 GMT 08.05.2023
11:26 GMT 08.05.2023
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يبحث هاتفيا مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الأوضاع في السودان والمبادرة السعودية الأمريكية
10:14 GMT 08.05.2023
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
الدعم السريع: 130 فردا من الجيش السوداني سلموا أنفسهم داخل القيادة العامة
أمس, 09:49 GMT
09:13 GMT 08.05.2023
09:13 GMT 08.05.2023
قوات الدعم السريع تعلن قيام 130 فرد من قوات الجيش السوداني بتسليم أنفسهم لقواتها داخل القيادة العامة
07:46 GMT 08.05.2023
شعار الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 445 مليون دولار لدعم النازحين في السودان حتى أكتوبر
أمس, 07:22 GMT
07:17 GMT 08.05.2023
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تطلق نداء لجمع تمويل بقيمة 445 مليون دولار لدعم النازحين في السودان حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل
23:57 GMT 07.05.2023
وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت لوقف الإقتتال في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
السودان.. ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى 481
7 مايو, 23:56 GMT
23:46 GMT 07.05.2023
العاهل السعودي وولي عهده يأمرون بتخصيص 100 مليون دولار للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني
22:37 GMT 07.05.2023
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
السعودية: طرفا النزاع السوداني ناقشا إجراءات أمنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
7 مايو, 22:36 GMT
21:39 GMT 07.05.2023
الخارجية السعودية: بدأ ممثلون عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت ٦ مايو
20:35 GMT 07.05.2023
قوات الدعم السريع تتهم الجيش بقصف جميع مدن ولاية الخرطوم بالطيران والمدافع بما في ذلك المواقع التي يتواجد فيها محتجزي قواته
20:26 GMT 07.05.2023
نقابة أطباء السودان تعلن ارتفاع أعداد القتلى بين المدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى 481 قتيلا و2564 إصابة
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