https://sputnikarabic.ae/20230509/مصر-تدين-التصعيد-الإسرائيلي-في-غزة-ونابلس-هذه-الأعمال-تقوض-جهود-التهدئة-1076811081.html
مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في غزة ونابلس وتعتبره "تقويضا لجهود التهدئة"
مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في غزة ونابلس وتعتبره "تقويضا لجهود التهدئة"
أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، "التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة". 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T07:40+0000
2023-05-09T07:40+0000
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وأشارت الخارجية المصرية، في بيان لها، إلى "قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة مما أسفر عن ١٣ قتيلا و٢٠ مصابا حتى الآن، واقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات وآخرها نابلس".وأكد البيان "رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام".وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 12، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الدرع-والسهم-عملية-إسرائيلية-مفاجئة-على-غزة-لماذا-الآن؟-1076808929.html
https://sputnikarabic.ae/20230509/إيران-تدعو-الدول-الإسلامية-إلى-التحرك-الفوري-والفعال-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1076808777.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في غزة ونابلس وتعتبره "تقويضا لجهود التهدئة"
07:40 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 07:42 GMT 09.05.2023) تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، "التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشارت الخارجية المصرية، في بيان لها، إلى "قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة مما أسفر عن ١٣ قتيلا و٢٠ مصابا حتى الآن، واقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات وآخرها نابلس".
وأكد البيان "رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقب
ة بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام".
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين
لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".
وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".
وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.
من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 12
، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين.