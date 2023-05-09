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https://sputnikarabic.ae/20230509/مقتل-قائد-بارز-في-الجهاد-وإسرائيل-تغلق--المعابر-على-قطاع-غزة-حتى-إشعار-آخر-1076804045.html
مقتل قائد بارز في "الجهاد" وإسرائيل تغلق المعابر على قطاع غزة حتى إشعار آخر
مقتل قائد بارز في "الجهاد" وإسرائيل تغلق المعابر على قطاع غزة حتى إشعار آخر
أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الجنرال غسان عليان، إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، لتنقل الأفراد والبضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T00:29+0000
2023-05-09T00:29+0000
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة الجهاد الفلسطيني
العالم العربي
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القدس – سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه اليوم الثلاثاء، "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يعلن إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم ومنع حركة الأفراد والبضائع عبرها حتى إشعار آخر".وقالت وسائل إعلام، إن القيادي الذي تم اغتياله هو (جهاد الغنام)، القيادي بالجناح العسكري للجهاد بمدينة رفح.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، وأفادت أنباء بوقوع عدة ضحايا.
https://sputnikarabic.ae/20230508/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يشن-غارات-عنيفة-جنوب-قطاع-غزة-1076803754.html
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إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة الجهاد الفلسطيني, العالم العربي
إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة الجهاد الفلسطيني, العالم العربي

مقتل قائد بارز في "الجهاد" وإسرائيل تغلق المعابر على قطاع غزة حتى إشعار آخر

00:29 GMT 09.05.2023
© AFP 2023 / ANAS BABAالجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة 17 مايو 2021
الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على قطاع غزة 17 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / ANAS BABA
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أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الجنرال غسان عليان، إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، لتنقل الأفراد والبضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل وبالعكس بشكل فوري وحتى إشعار آخر.
القدس – سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه اليوم الثلاثاء، "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يعلن إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم ومنع حركة الأفراد والبضائع عبرها حتى إشعار آخر".
على جانب آخر، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أدت لمقتل قائد بارز في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
وقالت وسائل إعلام، إن القيادي الذي تم اغتياله هو (جهاد الغنام)، القيادي بالجناح العسكري للجهاد بمدينة رفح.
آثار قصف سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطين، مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة جنوب غزة وأنباء عن وقوع عدة ضحايا.. فيديو
أمس, 23:43 GMT
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، وأفادت أنباء بوقوع عدة ضحايا.
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