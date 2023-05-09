https://sputnikarabic.ae/20230509/نتنياهو-إيران-تحاول-شن-حرب-متعددة-الجبهات-ضد-إسرائيل-1076830837.html

نتنياهو: إيران تحاول شن حرب متعددة الجبهات ضد إسرائيل

نتنياهو: إيران تحاول شن حرب متعددة الجبهات ضد إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن من يؤذينا أو يستهدفنا سنؤذيه، وإيران تحاول شن حرب متعددة الجبهات ضد إسرائيل. 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T14:32+0000

2023-05-09T14:32+0000

2023-05-09T14:32+0000

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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له، في حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها إجراءه تقييما للوضع في قطاع غزة في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية "الكرياه" في مدينة تل أبيب، برفقة وزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي.فيما نقلت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم، عن بنيامين نتنياهو في جلسة التقييم الأمنية التي عقدت قبل قليل، أن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع محاولات إيرانية لشن حرب متعددة الجبهات والمجالات ضد إسرائيل، وبأن بلاده مستعدة لمثل هذه الحرب.وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليمات للجيش والقوات الأمنية في بلاده بالاستعداد لأي حرب متعددة الجبهات في حال القيام بها، موضحا أن إسرائيل مستعدة لمثل هذه الحرب المتعددة.ويذكر أن نتنياهو قد اختتم قبل قليل، تقييما موسعا ثانٍ للوضع الأمني في قطاع غزة، وذلك قبيل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، والذي سيعقد لاحقا في مقر وزارة الدفاع "الكرياه" في تل أبيب.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد عقد مباحثات مكثفة مع رؤساء المستوطنات في غلاف غزة، ظهر اليوم، وأطلعهم على تفاصيل النشاط العملياتي للجيش الإسرائيلي، مضيفا أن السلطات الأمنية ​​جاهزة للتعامل مع احتياجات المستوطنين الأمنية والإنسانية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن التقديرات الأمنية تشير إلى أنه قد يكون هناك عدة أيام من القتال بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وإن توقعت الصحيفة عدم تدخل حركة حماس في القتال.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".وأضاف البيان: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لـ"سرايا القدس"، القائد جهاد غنام. اغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230509/صحيفة-عبرية-ضغوط-إيرانية-على-حماس-للرد-عسكريا-على-إسرائيل-1076828689.html

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الجهاد الإسلامي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار