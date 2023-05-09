https://sputnikarabic.ae/20230509/هل-له-علاقة-بـ-الإنسان-البدائي-ما-هو-سبب-الأنف-الطويل-عند-بعض-البشر-1076835089.html

دراسة تكشف العلاقة بين الأنف الطويل عند البشر و"إنسان نياندرتال"

دراسة تكشف العلاقة بين الأنف الطويل عند البشر و"إنسان نياندرتال"

ذكرت دراسة جديدة أن أشكال أنوف البشر تأثرت بمادة وراثية من "إنسان نياندرتال"، مشيرة إلى أن التزاوج بينهما سمح بنقل جزء من الحمض النووي من الإنسان البدائي إلى... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T16:30+0000

2023-05-09T16:30+0000

2023-05-09T16:30+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

أخبار المناخ في العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104294/67/1042946763_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0468ab1cc56162a173a9dc910c192e74.jpg

قاد الدراسة الجديدة باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، حسبما ذكر موقع "ساي تيك ديلي"، الذي أشار إلى أن الإنسان ورث جينا معينا من الإنسان البدائي هو المسؤول عن شكل الأنف الطويل.ولفتت إلى أن تكيف البشر مع أجواء المناخ البارد، بعد مغادرة أفريقيا، مرتبط بالانتقال الطبيعي الذي نتج عنه شكل مختلف للأنف.ورغم أن وظائف العديد من جينات الإنسان البدائي التي تم تحديدها عن طريق الحمض النووي، غير معروفة، إلا أن الباحثين تمكنوا من تحديد عدد من الجينات المرتبطة ببعض سمات البشر، أبرزها شكل الشعر ولون الجلد.وأوضح كاوستوب أديكاري، باحث علم الوراثة والتطور في جامعة كاليفورنيا، وأحد المشاركين في الدراسة: "يبدو أن أسلافنا تزاوجوا مع "إنسان نياندرتال"، وهو ما جعل حمضنا النووي به أجزاء صغيرة من حمضهم النووي".ويؤكد ذلك دراسات علمية عدة تقول إن الإنسان المعاصر توارث بعض الصفات من الإنسان البدائي عبر عملية تزاوج تمت قبل عشرات الآلاف من السنين.وتشير بعض الدراسات إلى أن البشر ذوي الأصول الأفريقية لديهم نسبة قليلة من الحمض النووي للإنسان البدائي، بينما تتراوح تلك النسبة في البشر من خارج أفريقيا بين 1 إلى 4 في المئة من الحمض النووي لـ "إنسان نياندرتال".يذكر أن هذه الدراسة شارك فيها نحو 6 آلاف متطوع من أمريكا اللاتينية، ينتمون إلى أصول مختلفة تشمل أوروبا وأمريكا وأفريقيا.ورغم ربط هذه الدراسة بين شكل الأنف للإنسان الحديث والحمض النووي لإنسان "نياندرتال"، فإن العلماء يؤكدون أن هناك العديد من العوامل والجينات التي يمكن أن تلعب أدوارا مختلفة في تحديد شكل الأنف.

https://sputnikarabic.ae/20230108/الكشف-عن-موقع-إنسان-بدائي-شرقي-الصين-1072036922.html

https://sputnikarabic.ae/20210327/رقصة-طفل-نياندرتال-على-ساحل-البحر-تحير-العلماء-صور-وفيديو--1048489437.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن