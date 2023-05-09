عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230509/هل-له-علاقة-بـ-الإنسان-البدائي-ما-هو-سبب-الأنف-الطويل-عند-بعض-البشر-1076835089.html
دراسة تكشف العلاقة بين الأنف الطويل عند البشر و"إنسان نياندرتال"
دراسة تكشف العلاقة بين الأنف الطويل عند البشر و"إنسان نياندرتال"
ذكرت دراسة جديدة أن أشكال أنوف البشر تأثرت بمادة وراثية من "إنسان نياندرتال"، مشيرة إلى أن التزاوج بينهما سمح بنقل جزء من الحمض النووي من الإنسان البدائي إلى... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T16:30+0000
2023-05-09T16:30+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار المناخ في العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104294/67/1042946763_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0468ab1cc56162a173a9dc910c192e74.jpg
قاد الدراسة الجديدة باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، حسبما ذكر موقع "ساي تيك ديلي"، الذي أشار إلى أن الإنسان ورث جينا معينا من الإنسان البدائي هو المسؤول عن شكل الأنف الطويل.ولفتت إلى أن تكيف البشر مع أجواء المناخ البارد، بعد مغادرة أفريقيا، مرتبط بالانتقال الطبيعي الذي نتج عنه شكل مختلف للأنف.ورغم أن وظائف العديد من جينات الإنسان البدائي التي تم تحديدها عن طريق الحمض النووي، غير معروفة، إلا أن الباحثين تمكنوا من تحديد عدد من الجينات المرتبطة ببعض سمات البشر، أبرزها شكل الشعر ولون الجلد.وأوضح كاوستوب أديكاري، باحث علم الوراثة والتطور في جامعة كاليفورنيا، وأحد المشاركين في الدراسة: "يبدو أن أسلافنا تزاوجوا مع "إنسان نياندرتال"، وهو ما جعل حمضنا النووي به أجزاء صغيرة من حمضهم النووي".ويؤكد ذلك دراسات علمية عدة تقول إن الإنسان المعاصر توارث بعض الصفات من الإنسان البدائي عبر عملية تزاوج تمت قبل عشرات الآلاف من السنين.وتشير بعض الدراسات إلى أن البشر ذوي الأصول الأفريقية لديهم نسبة قليلة من الحمض النووي للإنسان البدائي، بينما تتراوح تلك النسبة في البشر من خارج أفريقيا بين 1 إلى 4 في المئة من الحمض النووي لـ "إنسان نياندرتال".يذكر أن هذه الدراسة شارك فيها نحو 6 آلاف متطوع من أمريكا اللاتينية، ينتمون إلى أصول مختلفة تشمل أوروبا وأمريكا وأفريقيا.ورغم ربط هذه الدراسة بين شكل الأنف للإنسان الحديث والحمض النووي لإنسان "نياندرتال"، فإن العلماء يؤكدون أن هناك العديد من العوامل والجينات التي يمكن أن تلعب أدوارا مختلفة في تحديد شكل الأنف.
https://sputnikarabic.ae/20230108/الكشف-عن-موقع-إنسان-بدائي-شرقي-الصين-1072036922.html
https://sputnikarabic.ae/20210327/رقصة-طفل-نياندرتال-على-ساحل-البحر-تحير-العلماء-صور-وفيديو--1048489437.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104294/67/1042946763_186:0:2826:1980_1920x0_80_0_0_74d27b438102831cff846b0229b3ba59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن

دراسة تكشف العلاقة بين الأنف الطويل عند البشر و"إنسان نياندرتال"

16:30 GMT 09.05.2023
© Sputnik . Vladimir Bogatyrev / الانتقال إلى بنك الصورالإنسان البدائي
الإنسان البدائي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Vladimir Bogatyrev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ذكرت دراسة جديدة أن أشكال أنوف البشر تأثرت بمادة وراثية من "إنسان نياندرتال"، مشيرة إلى أن التزاوج بينهما سمح بنقل جزء من الحمض النووي من الإنسان البدائي إلى الإنسان المعاصر.
قاد الدراسة الجديدة باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، حسبما ذكر موقع "ساي تيك ديلي"، الذي أشار إلى أن الإنسان ورث جينا معينا من الإنسان البدائي هو المسؤول عن شكل الأنف الطويل.
ولفتت إلى أن تكيف البشر مع أجواء المناخ البارد، بعد مغادرة أفريقيا، مرتبط بالانتقال الطبيعي الذي نتج عنه شكل مختلف للأنف.
إبريق فخار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
الكشف عن موقع إنسان بدائي شرقي الصين
8 يناير, 07:33 GMT
ورغم أن وظائف العديد من جينات الإنسان البدائي التي تم تحديدها عن طريق الحمض النووي، غير معروفة، إلا أن الباحثين تمكنوا من تحديد عدد من الجينات المرتبطة ببعض سمات البشر، أبرزها شكل الشعر ولون الجلد.
وأوضح كاوستوب أديكاري، باحث علم الوراثة والتطور في جامعة كاليفورنيا، وأحد المشاركين في الدراسة: "يبدو أن أسلافنا تزاوجوا مع "إنسان نياندرتال"، وهو ما جعل حمضنا النووي به أجزاء صغيرة من حمضهم النووي".

قال أديكاري: "الأجزاء الموروثة من الحمض النووي للإنسان البدائي تؤثر على شكل وجوهنا".

ويؤكد ذلك دراسات علمية عدة تقول إن الإنسان المعاصر توارث بعض الصفات من الإنسان البدائي عبر عملية تزاوج تمت قبل عشرات الآلاف من السنين.
إنسان نياندرتال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2021
مجتمع
رقصة طفل نياندرتال على ساحل البحر تحير العلماء... صور وفيديو
27 مارس 2021, 21:15 GMT
وتشير بعض الدراسات إلى أن البشر ذوي الأصول الأفريقية لديهم نسبة قليلة من الحمض النووي للإنسان البدائي، بينما تتراوح تلك النسبة في البشر من خارج أفريقيا بين 1 إلى 4 في المئة من الحمض النووي لـ "إنسان نياندرتال".
يذكر أن هذه الدراسة شارك فيها نحو 6 آلاف متطوع من أمريكا اللاتينية، ينتمون إلى أصول مختلفة تشمل أوروبا وأمريكا وأفريقيا.
ورغم ربط هذه الدراسة بين شكل الأنف للإنسان الحديث والحمض النووي لإنسان "نياندرتال"، فإن العلماء يؤكدون أن هناك العديد من العوامل والجينات التي يمكن أن تلعب أدوارا مختلفة في تحديد شكل الأنف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو14:06 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала