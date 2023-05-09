https://sputnikarabic.ae/20230509/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-هي-الأكثر-إسهاما-في-استقرار-المنطقة-والنظام-العالمي-1076832659.html
وزير الخارجية التركي: أنقرة هي الأكثر إسهاما في استقرار المنطقة والنظام العالمي
وزير الخارجية التركي: أنقرة هي الأكثر إسهاما في استقرار المنطقة والنظام العالمي
وصف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنقرة بأنها الأكثر مساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والنظام العالمي. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T15:18+0000
2023-05-09T15:18+0000
2023-05-09T15:18+0000
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جاء ذلك ضمن رسالة نشرها جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، بمناسبة "يوم أوروبا" الموافق 9 مايو/ أيار من كل عام، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزر التركي إنه من الضروري إزالة العقبات السياسية أمام بلاده والارتقاء بالعلاقات بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي إلى المستوى الذي تستحقه.واعتبر أن الوضع الحالي يتطلب إعادة النظر في إسهام علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي في حل هذه المشاكل من وجهة نظر استراتيجية.وشدد وزير الخارجية على أن بلاده تحتفل بيوم أوروبا على غرار احتفالات الشعوب الأوروبية الأخرى، منذ الإعلان الرسمي عن ترشح أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي، في عام 1999.
https://sputnikarabic.ae/20230506/تشاووش-أوغلو-تركيا-ستنقل-سفارتها-من-الخرطوم-إلى-بورتسودان-بعد-إطلاق-نار-استهدف-سيارة-السفير-1076731174.html
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الأخبار, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية التركي: أنقرة هي الأكثر إسهاما في استقرار المنطقة والنظام العالمي
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وصف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنقرة بأنها الأكثر مساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والنظام العالمي.
جاء ذلك ضمن رسالة نشرها جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، بمناسبة "يوم أوروبا" الموافق 9 مايو/ أيار من كل عام، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال الوزر التركي
إنه من الضروري إزالة العقبات السياسية أمام بلاده والارتقاء بالعلاقات بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي إلى المستوى الذي تستحقه.
واعتبر أن الوضع الحالي يتطلب إعادة النظر في إسهام علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي في حل هذه المشاكل من وجهة نظر استراتيجية.
وشدد وزير الخارجية على أن بلاده تحتفل بيوم أوروبا على غرار احتفالات الشعوب الأوروبية الأخرى، منذ الإعلان الرسمي عن ترشح أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي، في عام 1999.