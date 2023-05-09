https://sputnikarabic.ae/20230509/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-هي-الأكثر-إسهاما-في-استقرار-المنطقة-والنظام-العالمي-1076832659.html

وزير الخارجية التركي: أنقرة هي الأكثر إسهاما في استقرار المنطقة والنظام العالمي

وزير الخارجية التركي: أنقرة هي الأكثر إسهاما في استقرار المنطقة والنظام العالمي

وصف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنقرة بأنها الأكثر مساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والنظام العالمي. 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T15:18+0000

2023-05-09T15:18+0000

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جاء ذلك ضمن رسالة نشرها جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، بمناسبة "يوم أوروبا" الموافق 9 مايو/ أيار من كل عام، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزر التركي إنه من الضروري إزالة العقبات السياسية أمام بلاده والارتقاء بالعلاقات بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي إلى المستوى الذي تستحقه.واعتبر أن الوضع الحالي يتطلب إعادة النظر في إسهام علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي في حل هذه المشاكل من وجهة نظر استراتيجية.وشدد وزير الخارجية على أن بلاده تحتفل بيوم أوروبا على غرار احتفالات الشعوب الأوروبية الأخرى، منذ الإعلان الرسمي عن ترشح أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي، في عام 1999.

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