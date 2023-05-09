https://sputnikarabic.ae/20230509/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لرؤساء-مستوطنات-غلاف-غزة-علينا-أن-نكون-مستعدين-لأي-سيناريو-1076818245.html

وزير الدفاع الإسرائيلي لرؤساء مستوطنات "غلاف غزة": علينا أن نكون مستعدين لأي سيناريو

وزير الدفاع الإسرائيلي لرؤساء مستوطنات "غلاف غزة": علينا أن نكون مستعدين لأي سيناريو

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، رؤساء مستوطنات ما تسمى "غلاف غزة" إلى الاستعداد لأي سيناريو، بما في ذلك "معركة مطولة" مع الفصائل... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T10:32+0000

2023-05-09T10:32+0000

2023-05-09T10:33+0000

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ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية عن غالانت في ختام اجتماع مع رؤساء المستوطنات قوله: "يجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو بما في ذلك معركة مطولة واتساع مدى إطلاق الصواريخ".فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن وزير الدفاع قوله: "لن نتسامح مع إطلاق صواريخ يهدد سكان إسرائيل، فهذا ليس عملا إرهابيا فحسب، بل تحد لوجودنا".وأضاف غالانت: "من المهم للغاية أن يكون المواطنون منضبطين ويقظين وأن يستمعوا للتعليمات المنقذة للحياة (..) المؤسسة العسكرية ​​ستقدم كل المساعدة المطلوبة".ويسود إسرائيل حالة من الحذر والترقب، تحسبا لرد الفصائل المسلحة على غارات نفذتها طائراتها فجر الثلاثاء على القطاع، وأسفرت عن مقتل 13 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و4 نساء و3 من قادة حركة "الجهاد الإسلامي".وأعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد إجلاء الآلاف من سكان مستوطنة سديروت تحسبا لإطلاق صواريخ من القطاع، في غضون ذلك، بدأ مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع (جنوب) الاستعداد للتصعيد، وقام بنقل المرضى إلى المناطق المحصنة، تحسبا لإطلاق صواريخ.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية فتح الملاجئ في مدن وسط البلاد، تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد القصف الإسرائيلي المفاجئ.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن بلديات كفار سابا ورعنانا وهرتسليا ويافنه وبات يام وريشون لتسيون الواقعة في محيط مدينة تل أبيب أعلنت فتح الملاجئ.كما فتحت مدينتا بئر السبع وعسقلان (جنوب) الملاجئ بعد مخاوف من إطلاق رشقات صاروخية من "الجهاد الإسلامي" ردا على اغتيال قادتها.ووصفت الصحيفة الوضع الحالي بـ "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، مضيفة أن إسرائيل تتوقع إطلاق رشقات صاروخية من قطاع عزة.وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيني، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، بينهم 4 أطفال و4 سيدات وإصابة 20 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230509/خوفا-من-صواريخ-غزة-إسرائيل-تستعد-لإجلاء-آلاف-السكان-في-مستوطنة-سديروت-1076815811.html

https://sputnikarabic.ae/20230509/صمت-يسبق-العاصفة-فتح-الملاجئ-في-مدن-وسط-إسرائيل-تحسبا-لصواريخ-من-غزة-1076811882.html

https://sputnikarabic.ae/20230509/الدرع-والسهم-عملية-إسرائيلية-مفاجئة-على-غزة-لماذا-الآن؟-1076808929.html

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