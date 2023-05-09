https://sputnikarabic.ae/20230509/وزير-الطاقة-اللبناني-بدء-التنقيب-عن-النفط-والغاز-قبالة-سواحل-لبنان-في-سبتمبر-1076814576.html

وزير الطاقة اللبناني: بدء التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل لبنان في سبتمبر

وزير الطاقة اللبناني: بدء التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل لبنان في سبتمبر

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تبدأ أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني في شهر... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T08:56+0000

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وأكد في تصريحات له خلال جلسة نقاش في المؤتمر العالمي للمرافق في أبو ظبي، أن "ثمة سبب للتفاؤل بعدما عبر الرئيسان التنفيذيان لشركتي "توتال إنرجيز" و"إيني" عن تفاؤلهما بخصوص منطقة الامتياز رقم تسعة التابعة للبنان"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وأضاف أنهم سيعلمون بحلول نهاية العام الحالي، إذا كانت هناك اكتشافات.وأعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، أنها أبرمت عقدا لبدء حفر بئر استكشافية للغاز هذا العام في المياه اللبنانية.ويأتي هذا الإعلان بعد التوقيع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على اتفاق ترسيم حدود بين لبنان وإسرائيل يمهد لاستغلال حقول غاز بحرية قبالة البلدين.وكانت الرقعة الـ 9 جزءا من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.

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