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https://sputnikarabic.ae/20230509/وسائل-إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يريد-زيادة-إنتاج-الذخيرة-لأوكرانيا-1076821618.html
وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يريد زيادة إنتاج الذخيرة لأوكرانيا
وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يريد زيادة إنتاج الذخيرة لأوكرانيا
كتبت صحيفة غربية أن البرلمان الأوروبي سيصوت على مسألة تسريع عسكرة اقتصاد الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة إنتاج الذخيرة لأوكرانيا. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T11:09+0000
2023-05-09T11:09+0000
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تقول المادة إنه تمت الموافقة في الأسبوع الماضي على خطة لزيادة قدرة الاتحاد الأوروبي على إنتاج الذخيرة.لهذا الغرض، تم تخصيص 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لمصانع القذائف الأوروبية، وفقا لصحيفة "بوليتيكو".أفادت الأنباء الأسبوع الماضي بأن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على تخصيص مليار يورو لشراء ذخيرة لاحتياجات الجيش الأوكراني.المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدمة لأوكرانيا هو 5.6 مليار يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230426/ما-هي-الدول-التي-ترسل-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1076333934.html
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وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يريد زيادة إنتاج الذخيرة لأوكرانيا

11:09 GMT 09.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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كتبت صحيفة غربية أن البرلمان الأوروبي سيصوت على مسألة تسريع عسكرة اقتصاد الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة إنتاج الذخيرة لأوكرانيا.
تقول المادة إنه تمت الموافقة في الأسبوع الماضي على خطة لزيادة قدرة الاتحاد الأوروبي على إنتاج الذخيرة.
لهذا الغرض، تم تخصيص 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لمصانع القذائف الأوروبية، وفقا لصحيفة "بوليتيكو".
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26 أبريل, 17:10 GMT
أفادت الأنباء الأسبوع الماضي بأن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على تخصيص مليار يورو لشراء ذخيرة لاحتياجات الجيش الأوكراني.
المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدمة لأوكرانيا هو 5.6 مليار يورو.
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