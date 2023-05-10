عربي
لافروف: هناك أدلة تفيد بأن أمريكا بدأت في تشكيل "جيش سوري حر" بمشاركة "داعش"
https://sputnikarabic.ae/20230510/أفيخاي-أدرعي-إسرائيل-موجودة-على-جميع-الجبهات-ومستعدة-لأي-سيناريو-1076860623.html
أفيخاي أدرعي: إسرائيل موجودة على جميع الجبهات ومستعدة لأي سيناريو
أفيخاي أدرعي: إسرائيل موجودة على جميع الجبهات ومستعدة لأي سيناريو
قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو على جميع الجبهات، مشيرًا إلى أن إطلاق عملية "السهم والدرع" جرت بعد استعدادات... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T08:48+0000
2023-05-10T08:48+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/09/1076808444_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_80b7ec027706ab0cc7bcbdd0d686b3a5.jpg
جاء ذلك في تصريحات لموقع "آي - 24" الإسرائيلي، الذي أشار إلى قول أدرعي إن العملية تستهدف حركة الجهاد الإسلامي.وتابع: "قائدا الجهاد المستهدفين كانا مسؤولان عن إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع وتوجيه العمليات في الضفة الغربية".وقال أفيخاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات الميدانية ومستعد لجميع الاحتمالات، مشيرًا إلى أن العملية الأخيرة تعتمد على تخطيط ومعلومات استخبارية مهمة.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم".وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اغتيال 3 من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة، بينما نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدةً مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230509/وزير-إسرائيلي-إذا-تدخلت-حماس-في-المواجهة-نغتال-السنوار-فيديو-1076836626.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/09/1076808444_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_13adbcd40b46fb3aae9e731058bd3a4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة

أفيخاي أدرعي: إسرائيل موجودة على جميع الجبهات ومستعدة لأي سيناريو

08:48 GMT 10.05.2023
© MOHAMMED ABEDالوضع في غزة بعد القصف الإسرائيلي، 9 مايو/ آيار 2023
الوضع في غزة بعد القصف الإسرائيلي، 9 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© MOHAMMED ABED
تابعنا عبرTelegram
قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو على جميع الجبهات، مشيرًا إلى أن إطلاق عملية "السهم والدرع" جرت بعد استعدادات طويلة.
جاء ذلك في تصريحات لموقع "آي - 24" الإسرائيلي، الذي أشار إلى قول أدرعي إن العملية تستهدف حركة الجهاد الإسلامي.
وتابع: "قائدا الجهاد المستهدفين كانا مسؤولان عن إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع وتوجيه العمليات في الضفة الغربية".
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
وزير إسرائيلي: إذا تدخلت "حماس" في المواجهة نغتال السنوار... فيديو
أمس, 17:27 GMT
وقال أفيخاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات الميدانية ومستعد لجميع الاحتمالات، مشيرًا إلى أن العملية الأخيرة تعتمد على تخطيط ومعلومات استخبارية مهمة.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اغتيال 3 من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة، بينما نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدةً مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:43 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала