https://sputnikarabic.ae/20230510/أفيخاي-أدرعي-إسرائيل-موجودة-على-جميع-الجبهات-ومستعدة-لأي-سيناريو-1076860623.html
أفيخاي أدرعي: إسرائيل موجودة على جميع الجبهات ومستعدة لأي سيناريو
أفيخاي أدرعي: إسرائيل موجودة على جميع الجبهات ومستعدة لأي سيناريو
قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو على جميع الجبهات، مشيرًا إلى أن إطلاق عملية "السهم والدرع" جرت بعد استعدادات... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T08:48+0000
2023-05-10T08:48+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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جاء ذلك في تصريحات لموقع "آي - 24" الإسرائيلي، الذي أشار إلى قول أدرعي إن العملية تستهدف حركة الجهاد الإسلامي.وتابع: "قائدا الجهاد المستهدفين كانا مسؤولان عن إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع وتوجيه العمليات في الضفة الغربية".وقال أفيخاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات الميدانية ومستعد لجميع الاحتمالات، مشيرًا إلى أن العملية الأخيرة تعتمد على تخطيط ومعلومات استخبارية مهمة.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم".وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اغتيال 3 من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة، بينما نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدةً مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230509/وزير-إسرائيلي-إذا-تدخلت-حماس-في-المواجهة-نغتال-السنوار-فيديو-1076836626.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
أفيخاي أدرعي: إسرائيل موجودة على جميع الجبهات ومستعدة لأي سيناريو
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قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو على جميع الجبهات، مشيرًا إلى أن إطلاق عملية "السهم والدرع" جرت بعد استعدادات طويلة.
جاء ذلك في تصريحات لموقع
"آي - 24" الإسرائيلي، الذي أشار إلى قول أدرعي إن العملية تستهدف حركة الجهاد الإسلامي.
وتابع: "قائدا الجهاد المستهدفين كانا مسؤولان عن إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع وتوجيه العمليات في الضفة الغربية".
وقال أفيخاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات الميدانية ومستعد لجميع الاحتمالات، مشيرًا إلى أن العملية الأخيرة تعتمد على تخطيط ومعلومات استخبارية
مهمة.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم
".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اغتيال 3 من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة، بينما نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدةً مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية
.