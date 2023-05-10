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https://sputnikarabic.ae/20230510/أكبر-10-اقتصادات-في-العالم-1076862692.html
أكبر 10 اقتصادات في العالم
أكبر 10 اقتصادات في العالم
عادت روسيا إلى قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم لأول مرة منذ عام 2014، حيث أنتجت، العام الماضي، سلعًا وخدمات بقيمة 2.3 تريليون دولار، وجاءت في المركز الثامن. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T09:50+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أكبر 10 اقتصادات في العالم

09:50 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 10:46 GMT 10.05.2023)
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عادت روسيا إلى قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم لأول مرة منذ عام 2014، حيث أنتجت، العام الماضي، سلعًا وخدمات بقيمة 2.3 تريليون دولار، وجاءت في المركز الثامن.
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