https://sputnikarabic.ae/20230510/أنطونوف-الولايات-المتحدة-ستتخلى-ذات-يوم-عن-سياساتها-العدائية-تجاه-روسيا-1076845161.html
أنطونوف: الولايات المتحدة ستتخلى ذات يوم عن سياساتها العدائية تجاه روسيا
أنطونوف: الولايات المتحدة ستتخلى ذات يوم عن سياساتها العدائية تجاه روسيا
أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أمس الثلاثاء، عن قناعته بأن الولايات المتحدة ستتخلى يوم ما عن سياستها العدائية تجاه روسيا، كما أنها... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T01:00+0000
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واشنطن - سبوتنيك. جاءت تصريحات أنطونوف خلال حفل استقبال بالسفارة الروسية أقيم على شرف الذكرى الـ78 للنصر على الفاشية والنازية في الحرب العالمية الثانية.وفي وقت سابق، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الانفجار الذي استهدف سيارة السياسي الروسي البارز، زاخار بريليبين.وحملت زاخاروفا الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" المسؤولية عن الحادث الذي جرى مع بريليبين، مؤكدة أن هذه الدول الغربية قامت بدعم ومساعدة خلية إرهابية أخرى، وهي نظام كييف.يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كان قد صرح، يوم الجمعة الماضي، بأن إنكار كييف وواشنطن لتورطهما في الهجوم على الكرملين لا يعني أنه يمكن الوثوق بهما.وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون: "إذا كنت تعتقد أنه بما أن الولايات المتحدة وأوكرانيا رفضتا الاتهامات، يجب أن نتوقف عن التفكير فيما نعرفه، فهذا لن يمر".
https://sputnikarabic.ae/20230504/ريابكوف-العلاقات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-على-حافة-الهاوية-بالفعل-1076681074.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أنطونوف: الولايات المتحدة ستتخلى ذات يوم عن سياساتها العدائية تجاه روسيا
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أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أمس الثلاثاء، عن قناعته بأن الولايات المتحدة ستتخلى يوم ما عن سياستها العدائية تجاه روسيا، كما أنها ستدرك عدم وجود بديل عن بناء علاقات عملية قائمة على الاحترام المتبادل معها.
واشنطن - سبوتنيك. جاءت تصريحات أنطونوف خلال حفل استقبال بالسفارة الروسية أقيم على شرف الذكرى الـ78 للنصر على الفاشية والنازية في الحرب العالمية الثانية.
وأضاف السفير الروسي خلال تصريحاته قائلا: "أنا على قناعة بأن الوقت سيحين وستتخلى واشنطن عن سياستها العدائية، وتدرك أنه لا بديل عن بناء علاقات عملية مع روسيا قائمة على الاحترام المتبادل لصالح الشعوب والدول والبشرية جمعاء".
وفي وقت سابق، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
، ماريا زاخاروفا، على الانفجار الذي استهدف سيارة السياسي الروسي البارز، زاخار بريليبين.
وحملت زاخاروفا الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" المسؤولية عن الحادث الذي جرى مع بريليبين، مؤكدة أن هذه الدول الغربية قامت بدعم ومساعدة خلية إرهابية أخرى، وهي نظام كييف.
يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
، كان قد صرح، يوم الجمعة الماضي، بأن إنكار كييف وواشنطن لتورطهما في الهجوم على الكرملين لا يعني أنه يمكن الوثوق بهما.
وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون: "إذا كنت تعتقد أنه بما أن الولايات المتحدة وأوكرانيا رفضتا الاتهامات، يجب أن نتوقف عن التفكير فيما نعرفه، فهذا لن يمر".