https://sputnikarabic.ae/20230510/إسرائيل-تفرج-عن-جثة-أحد-القتلى-الفسطينيين-في-أريحا--1076847598.html
إسرائيل تفرج عن جثة أحد القتلى الفسطينيين في أريحا
إسرائيل تفرج عن جثة أحد القتلى الفسطينيين في أريحا
أفرجت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن جثة أحد الشباب الفلسطينيين، من مخيم عقبة جبر في أريحا. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T06:45+0000
2023-05-10T06:45+0000
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، تسلمت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، جثة الشاب بعد أن نقل إلى مستشفى أريحا الحكومي، بعد أن قتل يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي. وتعمل الهيئة الفلسطينية على استعادة جثامين القتلى الفلسطينيين.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي.وخلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لبلدة قباطية، جنوب جنين بالضفة الغربية، تم مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.واستهدفت القوات شوارع البلدة بالرصاص الحي مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة ثالث بجروح.واندلعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاولين في البلدة.وقتل 15 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال و4 نساء، وأصيب 22 آخرين، جراء غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية، في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الدفاع-الإسرائيلية-قضينا-على-رأس-الجهاد-الإسلامي-في-غزة-ويمكننا-تكرارها-في-ساحات-أخرى-1076838072.html
https://sputnikarabic.ae/20230428/فلسطين-مقتل-شخص-متأثرا-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1076423992.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل تفرج عن جثة أحد القتلى الفسطينيين في أريحا
06:45 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 06:46 GMT 10.05.2023) تابعنا عبر
أفرجت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن جثة أحد الشباب الفلسطينيين، من مخيم عقبة جبر في أريحا.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
، تسلمت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، جثة الشاب بعد أن نقل إلى مستشفى أريحا الحكومي، بعد أن قتل يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي. وتعمل الهيئة الفلسطينية على استعادة جثامين القتلى الفلسطينيين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي.
وخلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لبلدة قباطية، جنوب جنين بالضفة الغربية، تم مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.
واستهدفت القوات شوارع البلدة بالرصاص الحي مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة ثالث بجروح.
واندلعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاولين في البلدة.
وقتل 15 فلسطينيا
، بينهم 4 أطفال و4 نساء، وأصيب 22 آخرين، جراء غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية، في قطاع غزة.