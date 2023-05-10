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إعلام: جهود مصرية وقطرية مكثفة للتهدئة في غزة
إعلام: جهود مصرية وقطرية مكثفة للتهدئة في غزة
كشفت مصادر فلسطينية، عن جهود مكثفة تبذلها مصر وقطر والأمم المتحدة لتحقيق التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T17:41+0000
2023-05-10T17:41+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
مصر
أخبار مصر الآن
قطر
العالم العربي
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ونقلت وكالة "الأناضول"، عن المصادر، أن "هناك جهودا مكثفة مصرية وقطرية أممية لوقف التصعيد بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي".وأضافت المصادر أن إسرائيل أكدت للوسطاء أنها مهتمة بتحقيق التهدئة واحتواء التصعيد.وذكرت المصادر أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أبلغت القاهرة عن استعدادها الدائم للتعامل مع أي تمادٍ من إسرائيل.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ فجر الثلاثاء، إلى 19 قتيلا و40 مصابا، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال ساعة واحدة".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال فيه الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.
https://sputnikarabic.ae/20230510/-إطلاق-289-صاروخا-وقذيفة-هاون-من-قطاع-غزة-نحو-إسرائيل-1076885454.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, العالم العربي

إعلام: جهود مصرية وقطرية مكثفة للتهدئة في غزة

17:41 GMT 10.05.2023
© AP Photo / Fatima Shbairتصاعد حريق ودخان في أعقاب غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة ، الجمعة 7 أبريل / نيسان 2023.
تصاعد حريق ودخان في أعقاب غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة ، الجمعة 7 أبريل / نيسان 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
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كشفت مصادر فلسطينية، عن جهود مكثفة تبذلها مصر وقطر والأمم المتحدة لتحقيق التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
ونقلت وكالة "الأناضول"، عن المصادر، أن "هناك جهودا مكثفة مصرية وقطرية أممية لوقف التصعيد بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي".
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء، 5 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
إطلاق 289 صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة نحو إسرائيل
15:14 GMT
وأضافت المصادر أن إسرائيل أكدت للوسطاء أنها مهتمة بتحقيق التهدئة واحتواء التصعيد.
وذكرت المصادر أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أبلغت القاهرة عن استعدادها الدائم للتعامل مع أي تمادٍ من إسرائيل.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ فجر الثلاثاء، إلى 19 قتيلا و40 مصابا، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال ساعة واحدة".
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال فيه الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.
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