https://sputnikarabic.ae/20230510/اتفاق-بين-أنقرة-وموسكو-على-تأجيل-مدفوعات-الغاز-الروسي-حتى-عام-2024-1076881637.html

اتفاق بين أنقرة وموسكو على تأجيل مدفوعات الغاز الروسي حتى عام 2024

اتفاق بين أنقرة وموسكو على تأجيل مدفوعات الغاز الروسي حتى عام 2024

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بأن تركيا وروسيا توصلتا إلى توافق بشأن تأجيل مدفوعات الغاز الروسي بقيمة 600 مليون دولار حتى عام 2024، وبالتالي، قد يصل... 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T13:42+0000

2023-05-10T13:42+0000

2023-05-10T13:42+0000

العالم

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، قولها: "رسميًا، تم تأجيل دفع 600 مليون دولار حتى العام المقبل. كان لارتفاع أسعار الطاقة تأثير كبير على ذلك"، مشيرًا إلى أن تركيا قد تحصل على تأجيل لمدفوعات أخرى مماثلة في الأشهر المقبلة، وذلك بالنظر على ديناميكيات أسعار الطاقة".وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادرها أيضا أنه وفقا للاتفاق، "يمكن تأجيل ما يصل إلى أربعة مليارات دولار من المدفوعات المستحقة على الغاز الطبيعي المورد إلى تركيا حتى العام المقبل".وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز، إن أنقرة اتفقت مع شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" على تأجيل جزء من المدفوعات المستحقة على الغاز الطبيعي المورد إلى تركيا.وقال: "أجرينا محادثات مع شركة غازبروم، العام الماضي، وتوصلنا إلى اتفاقيات في ضوء الارتفاع الكبير وغير المتوقع في أسعار الغاز...".في تشرين الأول/أكتوبر 2022، كتبت بلومبرغ، نقلاً عن مصادر، أن تركيا طلبت من روسيا تأجيل جزء من مدفوعات أنقرة للغاز الطبيعي حتى عام 2024، في محاولة للتخفيف من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار.

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