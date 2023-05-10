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https://sputnikarabic.ae/20230510/الأسد-يتلقى-دعوة-من-السعودية-للمشاركة-في-القمة-العربية--1076865920.html
الرئيس الأسد يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية
الرئيس الأسد يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية
تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع جامعة الدول العربية، والتي ستعقد في... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T11:07+0000
2023-05-10T11:40+0000
العالم العربي
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وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن سفير السعودية لدى الأردن نايف السديري، سلّم الأسد الدعوة.بدوره حمّل الرئيس الأسد السفير السديري تحياته وشكره للملك سلمان على الدعوة، مؤكدًا أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.بدورها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.وأوضحت الوزارة أن قرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا، جاء بناءً على قرار الجامعة العربية، الذي تم إصداره عقب الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في 7 مايو الجاري، أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
https://sputnikarabic.ae/20230509/السعودية-تعلق-على-نجاح-سوريا-في-استعادة-مقعدها-في-جامعة-الدول-العربية-1076829393.html
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العالم العربي
العالم العربي

الرئيس الأسد يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية

11:07 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 11:40 GMT 10.05.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentiyev /  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بويتن يستقبل الرئيس بشار الأسد في سوتشي، روسيا 17 مايو/ أيار 2017
الرئيس فلاديمير بويتن يستقبل الرئيس بشار الأسد في سوتشي، روسيا 17 مايو/ أيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiyev /
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تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع جامعة الدول العربية، والتي ستعقد في مدينة جدة، في 19 مايو/أيار الجاري.
وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن سفير السعودية لدى الأردن نايف السديري، سلّم الأسد الدعوة.

"تلقّى الرئيس بشار الأسد دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 أيار الجاري".

العلم السوري - سبوتنيك عربي
رئاسة الجمهورية العربية السورية
بدوره حمّل الرئيس الأسد السفير السديري تحياته وشكره للملك سلمان على الدعوة، مؤكدًا أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
السعودية تعلق على نجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية
أمس, 14:02 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.
وأوضحت الوزارة أن قرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا، جاء بناءً على قرار الجامعة العربية، الذي تم إصداره عقب الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.
يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في 7 مايو الجاري، أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
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