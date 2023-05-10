https://sputnikarabic.ae/20230510/الأسد-يتلقى-دعوة-من-السعودية-للمشاركة-في-القمة-العربية--1076865920.html

الرئيس الأسد يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية

الرئيس الأسد يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع جامعة الدول العربية، والتي ستعقد في... 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T11:07+0000

2023-05-10T11:07+0000

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العالم العربي

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وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن سفير السعودية لدى الأردن نايف السديري، سلّم الأسد الدعوة.بدوره حمّل الرئيس الأسد السفير السديري تحياته وشكره للملك سلمان على الدعوة، مؤكدًا أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.بدورها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.وأوضحت الوزارة أن قرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا، جاء بناءً على قرار الجامعة العربية، الذي تم إصداره عقب الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في 7 مايو الجاري، أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

https://sputnikarabic.ae/20230509/السعودية-تعلق-على-نجاح-سوريا-في-استعادة-مقعدها-في-جامعة-الدول-العربية-1076829393.html

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