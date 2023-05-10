https://sputnikarabic.ae/20230510/الأمم-المتحدة-تحذر-من-عواقب-إغلاق-معابر-غزة--1076895214.html

الأمم المتحدة تحذر من عواقب إغلاق معابر غزة

الأمم المتحدة تحذر من عواقب إغلاق معابر غزة

حذر نائب المتحدث الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة، فرحان حق، من العواقب الوخيمة لإغلاق المعابر الحدودية مع غزة وسط تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 10.05.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "وفا" عن فرحان حق تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي، أوضح خلالها أن إغلاق المعابر الحدودية لغزة أدى إلى تقليص توليد الكهرباء، كما منع هذا الإغلاق دخول نحو 600 شاحنة محملة بسلع حيوية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية والوقود.وأعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن "يتم حل هذه المشكلة قريبا"، مشيرا إلى أن إحدى نتائج إغلاق المعابر كانت عدم القدرة على إدخال الوقود إلى غزة، مما أجبر محطة توليد الكهرباء في القطاع على تقليص عملياتها، وتم حاليا توفير استهلاك الكهرباء في غزة إلى 12 ساعة في اليوم كمتوسط إلى حين تأمين الوقود اللازم.وفي وقت سابق، كشفت مصادر فلسطينية، عن جهود مكثفة تبذلها مصر وقطر والأمم المتحدة لتحقيق التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.ونقلت وكالة "الأناضول"، عن المصادر، أن "هناك جهودا مكثفة مصرية وقطرية أممية لوقف التصعيد بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي".وأضافت المصادر أن إسرائيل أكدت للوسطاء أنها مهتمة بتحقيق التهدئة واحتواء التصعيد، وأن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أبلغت القاهرة عن استعدادها الدائم للتعامل مع أي تمادٍ من إسرائيل.وشهد يوم الأربعاء الماضي، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ فجر الثلاثاء، إلى 19 قتيلا و40 مصابا، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال ساعة واحدة".

https://sputnikarabic.ae/20230510/-إطلاق-469-صاروخا-من-غزة-333-منها-تجاوزت-الأراضي-الإسرائيلية-1076893509.html

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