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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-على-مدير-الشرطة-في-كيريلوفكا-بمقاطعة-زابوروجيا-1076852953.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على مدير الشرطة في كيريلوفكا بمقاطعة زابوروجيا
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على مدير الشرطة في كيريلوفكا بمقاطعة زابوروجيا
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، هجوما إرهابياً استهدف مدير قسم الشرطة في بلدة كيريلوفكا بمقاطعة زابوروجيه؛ وتم توقيف مواطن أوكراني خطط... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T07:40+0000
2023-05-10T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الإقليمي للصحفيين: "خلال إجراء مجموعة من تدابير البحث العملياتي، حددت الأجهزة الخاصة مواطنا أوكرانياً، يبلغ من العمر 31 عاماً، ولديه سابق جنائي؛ كان وصل إلى مقاطعة زابوروجيه لتنفيذ أنشطة تخريبية وإرهابية، بتوجيه من مديرية الاستخبارات المركزية بوزارة الدفاع الأوكرانية.والهدف من وراء تنفيذ أعمال التخريب والإرهاب، القضاء على ممثلي سلطات الدولة وسلطات إنفاذ القانون في المنطقة. وكان من المفترض أن يصبح مدير قسم الشرطة في بلدة كيريلوفكا، يوري بالابين، أول ضحية للمهاجم.
https://sputnikarabic.ae/20230508/روسيا-تعلق-عمل-مفاعلات-محطة-زابوروجيه-النووية-بسبب-سلوك-نظام-كييف-1076795866.html
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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على مدير الشرطة في كيريلوفكا بمقاطعة زابوروجيا

07:40 GMT 10.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
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أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، هجوما إرهابياً استهدف مدير قسم الشرطة في بلدة كيريلوفكا بمقاطعة زابوروجيه؛ وتم توقيف مواطن أوكراني خطط للعملية بتعليمات من مديرية المخابرات المركزية بوزارة الدفاع الأوكرانية.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الإقليمي للصحفيين: "خلال إجراء مجموعة من تدابير البحث العملياتي، حددت الأجهزة الخاصة مواطنا أوكرانياً، يبلغ من العمر 31 عاماً، ولديه سابق جنائي؛ كان وصل إلى مقاطعة زابوروجيه لتنفيذ أنشطة تخريبية وإرهابية، بتوجيه من مديرية الاستخبارات المركزية بوزارة الدفاع الأوكرانية.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
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8 مايو, 17:42 GMT
والهدف من وراء تنفيذ أعمال التخريب والإرهاب، القضاء على ممثلي سلطات الدولة وسلطات إنفاذ القانون في المنطقة.
وكان من المفترض أن يصبح مدير قسم الشرطة في بلدة كيريلوفكا، يوري بالابين، أول ضحية للمهاجم.
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