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https://sputnikarabic.ae/20230510/الإمارات-تحتفل-بمرور-47-عاما-على-توحيد-قواتها-المسلحة-فما-قدرات-جيشها؟-1076868826.html
الإمارات تحتفل بمرور 47 عاما على توحيد قواتها المسلحة... فما هي قدرات جيشها؟
الإمارات تحتفل بمرور 47 عاما على توحيد قواتها المسلحة... فما هي قدرات جيشها؟
تحتفل الإمارات في مايو/ أيار الجاري بمرور 47 عاما على قرار توحيد قواتها المسلحة تحت علم واحد وقيادة مركزية هي القيادة العامة للقوات المسلحة في عام 1976. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T11:16+0000
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وفي 2023، أصبح الجيش الإماراتي في المرتبة رقم 56 بين أضخم 145 جيشا في العالم وتصنف ميزانيته ضمن أضخم 15 ميزانية دفاع في العالم.
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انفوجرافيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, инфографика
انفوجرافيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, инфографика

الإمارات تحتفل بمرور 47 عاما على توحيد قواتها المسلحة... فما هي قدرات جيشها؟

11:16 GMT 10.05.2023
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تحتفل الإمارات في مايو/ أيار الجاري بمرور 47 عاما على قرار توحيد قواتها المسلحة تحت علم واحد وقيادة مركزية هي القيادة العامة للقوات المسلحة في عام 1976.
وفي 2023، أصبح الجيش الإماراتي في المرتبة رقم 56 بين أضخم 145 جيشا في العالم وتصنف ميزانيته ضمن أضخم 15 ميزانية دفاع في العالم.
الإمارات تحتفل بـ 47 عاما على توحيد قواتها المسلحة... قدرات جيشها في 2023 - سبوتنيك عربي
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