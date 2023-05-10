https://sputnikarabic.ae/20230510/الإمارات-تحتفل-بمرور-47-عاما-على-توحيد-قواتها-المسلحة-فما-قدرات-جيشها؟-1076868826.html
الإمارات تحتفل بمرور 47 عاما على توحيد قواتها المسلحة... فما هي قدرات جيشها؟
الإمارات تحتفل بمرور 47 عاما على توحيد قواتها المسلحة... فما هي قدرات جيشها؟
تحتفل الإمارات في مايو/ أيار الجاري بمرور 47 عاما على قرار توحيد قواتها المسلحة تحت علم واحد وقيادة مركزية هي القيادة العامة للقوات المسلحة في عام 1976. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T11:16+0000
2023-05-10T11:16+0000
2023-05-10T11:16+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وفي 2023، أصبح الجيش الإماراتي في المرتبة رقم 56 بين أضخم 145 جيشا في العالم وتصنف ميزانيته ضمن أضخم 15 ميزانية دفاع في العالم.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, инфографика
انفوجرافيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, инфографика
الإمارات تحتفل بمرور 47 عاما على توحيد قواتها المسلحة... فما هي قدرات جيشها؟
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تحتفل الإمارات في مايو/ أيار الجاري بمرور 47 عاما على قرار توحيد قواتها المسلحة تحت علم واحد وقيادة مركزية هي القيادة العامة للقوات المسلحة في عام 1976.
وفي 2023، أصبح الجيش الإماراتي في المرتبة رقم 56 بين أضخم 145 جيشا في العالم وتصنف ميزانيته ضمن أضخم 15 ميزانية دفاع في العالم.