https://sputnikarabic.ae/20230510/البابا-تواضروس-يزور-الفاتيكان-ويوجه-رسالة-سلام-إلى-العالم-1076882788.html
البابا تواضروس يزور الفاتيكان ويوجه رسالة سلام إلى العالم
البابا تواضروس يزور الفاتيكان ويوجه رسالة سلام إلى العالم
استقبل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ساحة القديس بطرس الرسول في الفاتيكان. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T14:18+0000
2023-05-10T14:18+0000
2023-05-10T14:18+0000
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وجرى اللقاء خلال المقابلة العامة الأسبوعية، بمشاركة عدد من قيادات الفاتيكان والوفد الكنسي المرافق للبابا تواضروس، حسبما ذكرت بوابة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأربعاء.ووجه بابا الإسكندرية رسالة لبابا الفاتيكان بمناسبة ذكرى اختياره للكرسي البابوي، مشيرا إلى أنه يبذل جهودا كبيرة في العديد من المجالات.ولفتت الصحيفة إلى أن البابا تواضروس تحدث عن الكنيسة القبطية المصرية وكرازة القديس مرقس الرسول، التي زارتها العائلة المقدسة.وتابع: "هذه الكرازة تأسست فيها المدرسة اللاهوتية في الإسكندرية، وانتشرت الرهبنة منها إلى العالم أجمع"، مضيفا: "ننادي في كل العالم بالسلام الذي نتمنى أن يحل في كل مكان ويكون أولوية للقادة والشعوب".ومن ناحيته، أثنى بابا الفاتيكان على زيارة البابا تواضروس للمشاركة في الذكرى الـ 50 للقاء البابا بولس السادس والبابا شنودة الثالث، عام 1973، مشيدا بما يقدمه البابا تواضروس من جهود صادقة للتواصل، والصداقة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية.
https://sputnikarabic.ae/20230503/الفاتيكان-استهداف-الكرملين-يؤثر-سلبا-على-التوصل-لتسوية-سلمية-بين-روسيا-وأوكرانيا-1076631872.html
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العالم, أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, البابا تواضروس الثاني, مصر, أخبار مصر الآن
العالم, أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, البابا تواضروس الثاني, مصر, أخبار مصر الآن
البابا تواضروس يزور الفاتيكان ويوجه رسالة سلام إلى العالم
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استقبل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ساحة القديس بطرس الرسول في الفاتيكان.
وجرى اللقاء خلال المقابلة العامة الأسبوعية، بمشاركة عدد من قيادات الفاتيكان والوفد الكنسي المرافق للبابا تواضروس، حسبما ذكرت
بوابة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأربعاء.
ووجه بابا الإسكندرية رسالة لبابا الفاتيكان بمناسبة ذكرى اختياره للكرسي البابوي
، مشيرا إلى أنه يبذل جهودا كبيرة في العديد من المجالات.
وقال البابا تواضروس: "نتذكر عندما اجتمع البابا شنودة الثالث بالبابا بولس السادس، في مثل هذا اليوم منذ 50 عاما".
ولفتت الصحيفة إلى أن البابا تواضروس تحدث عن الكنيسة القبطية المصرية
وكرازة القديس مرقس الرسول، التي زارتها العائلة المقدسة.
وتابع: "هذه الكرازة تأسست فيها المدرسة اللاهوتية في الإسكندرية، وانتشرت الرهبنة منها إلى العالم أجمع"، مضيفا: "ننادي في كل العالم بالسلام الذي نتمنى أن يحل في كل مكان ويكون أولوية للقادة والشعوب".
ومن ناحيته، أثنى بابا الفاتيكان على زيارة البابا تواضروس للمشاركة في الذكرى الـ 50 للقاء البابا بولس السادس والبابا شنودة الثالث، عام 1973، مشيدا بما يقدمه البابا تواضروس من جهود صادقة للتواصل، والصداقة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية
.