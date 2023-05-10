عربي
https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الإسرائيلي-صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-غلاف-غزة-1076865782.html
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة تجاه جنوب إسرائيل. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T11:10+0000
2023-05-10T11:10+0000
أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/07/1076754681_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_cbf793882db5bcb94bb5a58d1e86dab1.jpg
القدس- سبوتنيك.وأكد الجيش تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش.وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "بدء شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "جيش الدفاع سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".وأضاف أدرعي أن "طائرة عسكرية استهدفت سيارة كان يستقلها نشطاء إرهابيين كانوا في طريقهم لموقع رمي صواريخ في منطقة خان يونس".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.
https://sputnikarabic.ae/20230510/مقتل-فلسطيني-جراء-قصف-الطيران-الإسرائيلي-على-خان-يونس-جنوبي-قطاع-غزة-1076862357.html
https://sputnikarabic.ae/20230510/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-إيتمار-بن-غفير-حان-وقت-الاغتيالات-1076864524.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/07/1076754681_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_6594d3aa888589900911699ca9cd53e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

11:10 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة جب الذيب شرق بيت لحم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة تجاه جنوب إسرائيل.
القدس- سبوتنيك.وأكد الجيش تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش.
وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "بدء شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة".
تصاعد حريق ودخان في أعقاب غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة ، الجمعة 7 أبريل / نيسان 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
مقتل فلسطيني جراء قصف الطيران الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة
09:47 GMT
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "جيش الدفاع سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".
وأضاف أدرعي أن "طائرة عسكرية استهدفت سيارة كان يستقلها نشطاء إرهابيين كانوا في طريقهم لموقع رمي صواريخ في منطقة خان يونس".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: حان وقت الاغتيالات
10:42 GMT
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:10 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала