https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الإسرائيلي-صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-غلاف-غزة-1076865782.html
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة تجاه جنوب إسرائيل. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T11:10+0000
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القدس- سبوتنيك.وأكد الجيش تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش.وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "بدء شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "جيش الدفاع سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".وأضاف أدرعي أن "طائرة عسكرية استهدفت سيارة كان يستقلها نشطاء إرهابيين كانوا في طريقهم لموقع رمي صواريخ في منطقة خان يونس".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.
https://sputnikarabic.ae/20230510/مقتل-فلسطيني-جراء-قصف-الطيران-الإسرائيلي-على-خان-يونس-جنوبي-قطاع-غزة-1076862357.html
https://sputnikarabic.ae/20230510/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-إيتمار-بن-غفير-حان-وقت-الاغتيالات-1076864524.html
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أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة تجاه جنوب إسرائيل.
القدس- سبوتنيك.وأكد الجيش تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش.
وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي
، اليوم الأربعاء، "بدء شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "جيش الدفاع سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".
وأضاف أدرعي أن "طائرة عسكرية استهدفت سيارة كان يستقلها نشطاء إرهابيين كانوا في طريقهم لموقع رمي صواريخ في منطقة خان يونس".
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين
لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.