https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-40-منصة-صواريخ-وهاون-تابعة-لـ-الجهاد-في-غزة-1076882067.html

الجيش الإسرائيلي يستهدف 40 منصة صواريخ وهاون تابعة لـ "الجهاد" في غزة

الجيش الإسرائيلي يستهدف 40 منصة صواريخ وهاون تابعة لـ "الجهاد" في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته استهدفت نحو 40 منصة إطلاق صواريخ وقذائف هاون تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T14:00+0000

2023-05-10T14:00+0000

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جاء ذلك في بيان للجيش نشره على حسابه في موقع تويتر، على وقع استمرار القصف الجوي على أهداف تابعة لحركة "الجهاد" التي ردت بعد ظهر اليوم بإطلاق نحو 100 صاروخ على جنوب ووسط إسرائيل.وقال بيان الجيش: "قصفت طائرات حربية ومروحيات خلال الساعات القليلة الماضية نحو 40 منصة صواريخ وقذائف هاون تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في أنحاء قطاع غزة".وأضاف: "يواصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة منصات الإطلاق والمواقع الإضافية لحركة الجهاد حتى هذا الوقت".وتابع: "يُطلب من السكان الامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية التي يتم تحديثها على بوابة الطوارئ الوطنية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ فجر الثلاثاء، إلى 19 قتيلا و40 مصابا.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال ساعة واحدة".وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي "إطلاق 40 صاروخا على سديروت وغلاف غزة، و20 نحو عسقلان وأسدود، بالإضافة إلى 3 صواريخ نحو تل أبيب خلال ساعتين".وكانت الإذاعة نفسها قالت، في وقت سابق اليوم، إن "هناك صواريخ كثيفة على يافا وتل أبيب ورامات وغان"، مشيرةً إلى "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وفي منطقة غوش دان".وأضافت أن "مدينة تل أبيب تتعرض لهجمة صاروخية"، مؤكدةً أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الواقعة وسط إسرائيل، عرقلت وعطلت هبوط الطائرات المدنية في مطار بن غوريون.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكدا تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش.وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي "بدء شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة".وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "الجيش سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".

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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة