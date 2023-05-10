https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-13-مواطنا-في-الخليل-بينهم-6-أطفال-1076847925.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل 13 مواطنا في الخليل بينهم 6 أطفال
الجيش الإسرائيلي يعتقل 13 مواطنا في الخليل بينهم 6 أطفال
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 13 مواطنا فلسطينيا بينهم 6 أطفال في محافظة الخليل، جنوب الضفة. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T07:09+0000
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وأكدت مصادر أمنية، للوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين من مدينة الخليل، في الضفة الغربية، ومواطن من بلدة سعير شمال شرق الخليل.ونقلت الوكالة عن محمد عوض من بلدة بيت أمر شمال الخليل، قوله إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة وداهمت منازل مواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلتهم مع أولادهم.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي.وخلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لبلدة قباطية، جنوب جنين بالضفة الغربية، تم مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.واستهدفت القوات شوارع البلدة بالرصاص الحي مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة ثالث بجروح.استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالطائرات المقاتلة، وخلفت قتلى من الفلسطينيين.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قوات الجيش استهدفت منطقة خان يونس الواقعة جنوبي قطاع غزة، وسط أنباء عن سقوط قتيلين من الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-فلسطينيين-في-قباطية-جنوب-جنين-1076846158.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعتقل 13 مواطنا في الخليل بينهم 6 أطفال
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 13 مواطنا فلسطينيا بينهم 6 أطفال في محافظة الخليل، جنوب الضفة.
وأكدت مصادر أمنية، للوكالة
أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين من مدينة الخليل، في الضفة الغربية، ومواطن من بلدة سعير شمال شرق الخليل.
ونقلت الوكالة عن محمد عوض من بلدة بيت أمر شمال الخليل، قوله إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة وداهمت منازل مواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلتهم مع أولادهم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي.
وخلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي
لبلدة قباطية، جنوب جنين بالضفة الغربية، تم مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.
واستهدفت القوات شوارع البلدة بالرصاص الحي مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة ثالث بجروح.
استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالطائرات المقاتلة، وخلفت قتلى من الفلسطينيين.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قوات الجيش استهدفت منطقة خان يونس الواقعة جنوبي قطاع غزة، وسط أنباء عن سقوط قتيلين من الفلسطينيين.