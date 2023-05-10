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الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين في قباطية جنوب جنين
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين في قباطية جنوب جنين
لقي فلسطينيان مصرعهما، فجر اليوم الأربعاء، وأصيب ثالث بجروح، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T05:05+0000
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ونقلت وكالة "وفا" عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، قوله إن القتيلين هما أحمد جمال توفيق عساف كميل من قباطية، وراني وليد أحمد قطنات من مخيم جنين.وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.وأضافوا أن القوات الإسرائيلية استهدفت مركبة بوابل من الرصاص في أحد شوارع البلدة، ما أدى إلى مقتل الشابين، قطنات وكميل، وإصابة ثالث بجروح.وأوضحت الوكالة أنه بمقتل الشابين قطنات وكميل "ارتفع حصيلة الشهداء في الضفة وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 127 شهيدا، بينهم 24 طفلا، و6 سيدات".يذكر أن وسائل إعلام عبرية كانت قد أفادت، أمس الثلاثاء، بمغادرة آلاف المستوطنين الإسرائيليين لمنازلهم في مستوطنات غلاف غزة، على وقع العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع المسماه بـ"الدرع والسهم"، والتي انطلقت فجر أمس.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن بعد مرور حوالي 18 ساعة من الهدوء غير المعتاد من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، غادر الآلاف من المستوطنين منازلهم، تخوفا من ردود أفعال المقاومة على مستوطناتهم الواقعة في منطقة غلاف غزة.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين في قباطية جنوب جنين

05:05 GMT 10.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشاركون في تشييع قتلى جنين والحداد يعم الأراضي الفلسطينية
آلاف الفلسطينيين يشاركون في تشييع قتلى جنين والحداد يعم الأراضي الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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لقي فلسطينيان مصرعهما، فجر اليوم الأربعاء، وأصيب ثالث بجروح، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين.
ونقلت وكالة "وفا" عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، قوله إن القتيلين هما أحمد جمال توفيق عساف كميل من قباطية، وراني وليد أحمد قطنات من مخيم جنين.
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وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
وأضافوا أن القوات الإسرائيلية استهدفت مركبة بوابل من الرصاص في أحد شوارع البلدة، ما أدى إلى مقتل الشابين، قطنات وكميل، وإصابة ثالث بجروح.
وأوضحت الوكالة أنه بمقتل الشابين قطنات وكميل "ارتفع حصيلة الشهداء في الضفة وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 127 شهيدا، بينهم 24 طفلا، و6 سيدات".
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يذكر أن وسائل إعلام عبرية كانت قد أفادت، أمس الثلاثاء، بمغادرة آلاف المستوطنين الإسرائيليين لمنازلهم في مستوطنات غلاف غزة، على وقع العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع المسماه بـ"الدرع والسهم"، والتي انطلقت فجر أمس.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن بعد مرور حوالي 18 ساعة من الهدوء غير المعتاد من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، غادر الآلاف من المستوطنين منازلهم، تخوفا من ردود أفعال المقاومة على مستوطناتهم الواقعة في منطقة غلاف غزة.
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