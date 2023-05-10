https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-فلسطينيين-في-قباطية-جنوب-جنين-1076846158.html
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين في قباطية جنوب جنين
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين في قباطية جنوب جنين
لقي فلسطينيان مصرعهما، فجر اليوم الأربعاء، وأصيب ثالث بجروح، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T05:05+0000
2023-05-10T05:05+0000
2023-05-10T05:05+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072753858_0:3:1146:648_1920x0_80_0_0_74372d7a7991a605ebe5ee718f4c98ed.jpg
ونقلت وكالة "وفا" عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، قوله إن القتيلين هما أحمد جمال توفيق عساف كميل من قباطية، وراني وليد أحمد قطنات من مخيم جنين.وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.وأضافوا أن القوات الإسرائيلية استهدفت مركبة بوابل من الرصاص في أحد شوارع البلدة، ما أدى إلى مقتل الشابين، قطنات وكميل، وإصابة ثالث بجروح.وأوضحت الوكالة أنه بمقتل الشابين قطنات وكميل "ارتفع حصيلة الشهداء في الضفة وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 127 شهيدا، بينهم 24 طفلا، و6 سيدات".يذكر أن وسائل إعلام عبرية كانت قد أفادت، أمس الثلاثاء، بمغادرة آلاف المستوطنين الإسرائيليين لمنازلهم في مستوطنات غلاف غزة، على وقع العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع المسماه بـ"الدرع والسهم"، والتي انطلقت فجر أمس.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن بعد مرور حوالي 18 ساعة من الهدوء غير المعتاد من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، غادر الآلاف من المستوطنين منازلهم، تخوفا من ردود أفعال المقاومة على مستوطناتهم الواقعة في منطقة غلاف غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230502/فلسطين-إسرائيل-نفذت-جريمة-اغتيال-متعمدة-بحق-الأسير-خضر-عدنان-1076545747.html
https://sputnikarabic.ae/20230428/فلسطين-مقتل-شخص-متأثرا-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1076423992.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072753858_140:0:1007:650_1920x0_80_0_0_195b1d018820a43a2f8d9698c8e0c54b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين في قباطية جنوب جنين
تابعنا عبر
لقي فلسطينيان مصرعهما، فجر اليوم الأربعاء، وأصيب ثالث بجروح، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين.
ونقلت وكالة
"وفا" عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، قوله إن القتيلين هما أحمد جمال توفيق عساف كميل من قباطية، وراني وليد أحمد قطنات من مخيم جنين.
وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
وأضافوا أن القوات الإسرائيلية استهدفت مركبة بوابل من الرصاص في أحد شوارع البلدة، ما أدى إلى مقتل الشابين، قطنات وكميل، وإصابة ثالث بجروح.
وأوضحت الوكالة أنه بمقتل الشابين قطنات وكميل "ارتفع حصيلة الشهداء في الضفة وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 127 شهيدا، بينهم 24 طفلا، و6 سيدات".
يذكر أن وسائل إعلام عبرية كانت قد أفادت، أمس الثلاثاء، بمغادرة آلاف المستوطنين الإسرائيليين
لمنازلهم في مستوطنات غلاف غزة، على وقع العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع المسماه بـ"الدرع والسهم"، والتي انطلقت فجر أمس.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن بعد مرور حوالي 18 ساعة من الهدوء غير المعتاد من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، غادر الآلاف من المستوطنين منازلهم، تخوفا من ردود أفعال المقاومة على مستوطناتهم الواقعة في منطقة غلاف غزة.