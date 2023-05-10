https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الجزائري-يجري-تمرينا-عسكريا-بالذخيرة-الحية-1076879920.html

الجيش الجزائري يجري تمرينا عسكريا بالذخيرة الحية

الجيش الجزائري يجري تمرينا عسكريا بالذخيرة الحية

أجرت قوات تابعة للجيش الجزائري تمرينا عسكريا بالذخيرة الحية شملت وحدات مدرعة وشاركت فيها قوات من الدعم الجوي. 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T13:20+0000

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وشهد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري، مراحل التمرين، الذي تم إجراؤه في القطاع العملياتي الجنوبي في تندوف، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الأربعاء.ولفتت الصحيفة إلى أن التمرين نفذته وحدات تابعة للواء التاسع المدرع، بينما قامت وحدات برية وجوية بتوفير الدعم النيراني للقوات التي تجري التمرين، وشمل ذلك مشاركة مروحيات الإسناد الناري.وخلال التمرين، استطاعت الوحدات المشاركة إثبات كفاءتها العملياتية وقدرتها على تنفيذ المهام المختلفة التي يتم تكليفها بها في الوقت المحدد.وبحسب الصحيفة، فإن التمرين أثبت القدرة العالية للأطقم البشرية على التحكم في مختلف الأسلحة وقطع العتاد العسكري المتطورة تكنولوجيا.يذكر أن الجيش الجزائري يصنف في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشًا في العالم، وفقا لإحصاءات "غلوبال فاير بور" لعام 2023، التي تشير إلى أنه يحتل المرتبة رقم 25 بين أكثر جيوش العالم إنفاقا بميزانية دفاع تقدر بنحو 9.9 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230501/ما-هي-أضخم-5-ميزانيات-دفاع-في-أفريقيا-1076530218.html

https://sputnikarabic.ae/20230505/صحيفة-الجزائر-تعلن-الحرب-بأسلحة-جديدة-ضد-أحد-أخطر-مهددات-الشباب--1076694479.html

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