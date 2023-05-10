https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الروسي-يدمر-مركزا-لصيانة-وإصلاح-المعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1076874488.html
الجيش الروسي يدمر مركزا لصيانة وإصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
الجيش الروسي يدمر مركزا لصيانة وإصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استهداف مركز لصيانة وإصلاح المعدات العسكرية للواء الآلي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T12:07+0000
2023-05-10T12:07+0000
2023-05-10T12:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "تم استهداف مركز لصيانة وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه".وتجدر الإشارة إلى أنه في منطقة مستوطنة بتروفسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم استهداف مركز قيادة اللواء 107 الأوكراني للدفاع الإقليمي.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230510/القوات-الروسية-تستهدف-3-ألوية-نوعية-أوكرانية-في-دونيتسك-وأرتيوموفسك--1076874330.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر مركزا لصيانة وإصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
12:07 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 10.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استهداف مركز لصيانة وإصلاح المعدات العسكرية للواء الآلي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان الوزارة: "تم استهداف مركز لصيانة وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه".
وتجدر الإشارة إلى أنه في منطقة مستوطنة بتروفسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم استهداف مركز قيادة اللواء 107 الأوكراني للدفاع الإقليمي.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).