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https://sputnikarabic.ae/20230510/الخارجية-الروسية-روسيا-ستلفت-انتباه-الأمم-المتحدة-إلى-الهجمات-الإرهابية-لأوكرانيا-1076885794.html
الخارجية الروسية: روسيا ستلفت انتباه الأمم المتحدة إلى "الهجمات الإرهابية" لأوكرانيا
الخارجية الروسية: روسيا ستلفت انتباه الأمم المتحدة إلى "الهجمات الإرهابية" لأوكرانيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستلفت انتباه مجلس الأمن الدولي باستمرار إلى "النشاط الإرهابي" لأوكرانيا. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T15:42+0000
2023-05-10T15:47+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت زاخاروفا، في ردها على سؤال حول ما إذا كان من المخطط عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة محاولة الهجوم على الكرملين بطائرات من دون طيار: "سنوجه انتباه مجلس الأمن خلال الجلسات الرسمية ومشاورات مجلس الأمن إلى النشاط الإرهابي لنظام كييف بشكل مستمر، وهذا موضوع سيكون وما يزال العمل اليومي لبعثتنا الدائمة إلى الأمم المتحدة، سواء من حيث أنشطتها الدبلوماسية العملية أو من حيث الجانب الإعلامي".وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة. وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/روسيا-تعلن-انسحابها-من-معاهدة-القوات-المسلحة-التقليدية-في-أوروبا-1076863210.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: روسيا ستلفت انتباه الأمم المتحدة إلى "الهجمات الإرهابية" لأوكرانيا

15:42 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 15:47 GMT 10.05.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستلفت انتباه مجلس الأمن الدولي باستمرار إلى "النشاط الإرهابي" لأوكرانيا.
وقالت زاخاروفا، في ردها على سؤال حول ما إذا كان من المخطط عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة محاولة الهجوم على الكرملين بطائرات من دون طيار: "سنوجه انتباه مجلس الأمن خلال الجلسات الرسمية ومشاورات مجلس الأمن إلى النشاط الإرهابي لنظام كييف بشكل مستمر، وهذا موضوع سيكون وما يزال العمل اليومي لبعثتنا الدائمة إلى الأمم المتحدة، سواء من حيث أنشطتها الدبلوماسية العملية أو من حيث الجانب الإعلامي".
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10:14 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هاتين الطائرتين في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة. وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
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