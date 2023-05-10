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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-27--في-خاركوف-1076871619.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 27" في خاركوف
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 27" في خاركوف
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-27" في مقاطعة خاركوف، 10 طائرات مسيرة و 4... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T11:30+0000
2023-05-10T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من منطقة إيزيوم بمقاطعة خاركوف.ووفقا لها، تم اعتراض أربع صواريخ من طراز "هيمارس" خلال النهار. ودمرت القوات الروسية 10 طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوزيموفكا وفارفاروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وزيربيانكا وريفني في مقاطعة زابوروجيه.وفي المجموع، تم تدمير 420 طائرة عسكرية أوكرانية، و 230 طائرة هليكوبتر، و 4062 طائرة دون طيار، و 421 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و 9067 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و 1098 قاذفة صواريخ متعددة، و 4780 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 10103 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة منذ بداية العملية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230510/القوات-الروسية-تدمر-مقر-إصلاح-آليات-اللواء-65-الميكانيكي-الأوكراني--1076872106.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاعات الجوية الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 27" في خاركوف

11:30 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 10.05.2023)
© Sputnik . Mihail Mokrushin /  / الانتقال إلى بنك الصور منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-400" في الحقل العسكري أشولوك في منطقة أرستراخان، روسيا
 منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 في الحقل العسكري أشولوك في منطقة أرستراخان، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© Sputnik . Mihail Mokrushin /
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-27" في مقاطعة خاركوف، 10 طائرات مسيرة و 4 قذائف هايمارس.
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من منطقة إيزيوم بمقاطعة خاركوف.
ووفقا لها، تم اعتراض أربع صواريخ من طراز "هيمارس" خلال النهار. ودمرت القوات الروسية 10 طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوزيموفكا وفارفاروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وزيربيانكا وريفني في مقاطعة زابوروجيه.
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11:38 GMT
وفي المجموع، تم تدمير 420 طائرة عسكرية أوكرانية، و 230 طائرة هليكوبتر، و 4062 طائرة دون طيار، و 421 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و 9067 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و 1098 قاذفة صواريخ متعددة، و 4780 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 10103 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة منذ بداية العملية الخاصة.
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