https://sputnikarabic.ae/20230510/الدفاع-الإسرائيلية-إطلاق-نحو-400-صاروخ-من-غزة-على-بلادنا-منذ-بدء-العملية-العسكرية-1076891652.html

الدفاع الإسرائيلية: إطلاق نحو 400 صاروخ من غزة على بلادنا منذ بدء العملية العسكرية

الدفاع الإسرائيلية: إطلاق نحو 400 صاروخ من غزة على بلادنا منذ بدء العملية العسكرية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إن نحو 400 صاروخ تم إطلاقها على إسرائيل من قطاع غزة، حتى الآن. 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T18:55+0000

2023-05-10T18:55+0000

2023-05-10T18:55+0000

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ونقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن يوآف غالانت، أن نحو 400 صاروخ وقذيفة تم إطلاقها من قطاع غزة نحو الداخل الإسرائيلي، سقط ربعها داخل القطاع وسقط جزء كبير منها في مناطق مفتوحة.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن العملية العسكرية على غزة لم تنته بعد، وتلك المعركة لم تهدأ بعد، معربا عن استعداد الجيش الإسرائيلي لإطالة أمد تلك العملية المنطلقة على قطاع غزة.ويذكر أن غالانت قد أجرى، في وقت سابق من مساء اليوم، تقييما للوضع مع كبار القادة العسكريين والأمنيين في بلاده، أوضح خلالها أن في يد الجيش الإسرائيلي أداة قوية ولن يتردد في استخدامها.وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي استخدم للمرة الأولى في تاريخ المواجهة مع غزة المنظومة الدفاعية المسماه بـ"مقلاع داود"، أو ما يطلق عليها أحيانا "العصا السحرية".وأوضحت الإذاعة العبرية على موقعها الإلكتروني، أنه تم تفعيل منظومة "مقلاع داود" للمرة الأولى، ضد القذائف والرشقات الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي، وهي منظومة دفاعية خاصة بالتهديدات متوسطة المدى، وهي أعلى في الجودة والمستوى الجوي من المنظومة الدفاعية الأخرى، والمعروفة باسم "القبة الحديدية"، الخاصة بالتهديدات قصيرة المدى، وذات مدى منخفض فقط.ومن جانبها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتفعيل منظومة "مقلاع داود" من أجل اعتراض صاروخ أُطلق من القطاع باتجاه تل أبيب، حيث تم إطلاق صاروخ من داخل غزة قابله صاروخ من تلك المنظومة الإسرائيلية.وأوضحت الصحيفة أن منظومة "مقلاع داود" هي منظومة دفاعية وسط، بين "القبة الحديدية" وهي المخصصة للمدى المنخفض، وبين منظومة "حيتس 2" و"حيتس 3" والمخصصة للمدى الطويل، مثل الصواريخ بعيدة المدة المنطلقة من إيران، والتي تتحرك خارج الغلاف الجوي.وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي "إطلاق 40 صاروخا على مستوطنة سديروت وغلاف غزة، و20 نحو عسقلان وأسدود، بالإضافة إلى 3 صواريخ نحو تل أبيب خلال ساعتين".وكانت الإذاعة نفسها قد قالت، في وقت سابق اليوم، إن "هناك صواريخ كثيفة على يافا وتل أبيب ورامات غان"، مشيرةً إلى "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وفي منطقة غوش دان"، مضيفة أن "مدينة تل أبيب تتعرض لهجمة صاروخية"، مؤكدةً أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الواقعة وسط إسرائيل، عرقلت وعطلت هبوط الطائرات المدنية في مطار بن غوريون.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكدا تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش. وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي "بدء شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة".وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "الجيش سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال فيه الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".وأسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ فجر أمس الثلاثاء، ضمن ما سمته الأخيرة عملية "الدرع والسهم"، عن مقتل 21 شخصا بينهم 3 من قادة "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وإصابة 64 آخرين بجروح، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20230510/نتنياهو-مستعدون-لتوسيع-العملية-العسكرية-في-غزة-1076879362.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي