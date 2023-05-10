https://sputnikarabic.ae/20230510/الرئيس-العراقي-يؤكد-أهمية-تطوير-العلاقات-مع-ألمانيا-1076883135.html
الرئيس العراقي يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع ألمانيا
الرئيس العراقي يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع ألمانيا
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتنمية التعاون مع ألمانيا. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T14:30+0000
2023-05-10T14:30+0000
2023-05-10T14:30+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الرئيس العراقي استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق مارتن ييغر بمناسبة انتهاء مهام عمله.وشدد الرئيس على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون بين بلديهما، مشيرًا لضرورة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشاد رشيد بدور الحكومة الألمانية في دعم جهود بلاده في حماية أمنها واستقرارها، وفي حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).وعبّر الرئيس العراقي عن شكره وتقديره للسفير وما قدمه من جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير روابط التعاون المشترك.من جانبه، شدد السفير الألماني على حرص بلاده "على تطوير العلاقات مع العراق بما يعزز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين".
https://sputnikarabic.ae/20230509/العراق-يبرم-اتفاقية-مع-الأمم-المتحدة-لتقديم-الدعم-لضحايا-داعش-1076839045.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار ألمانيا, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار ألمانيا, العالم العربي, الأخبار
الرئيس العراقي يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع ألمانيا
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتنمية التعاون مع ألمانيا.
جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن الرئيس العراقي استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق مارتن ييغر بمناسبة انتهاء مهام عمله.
وشدد الرئيس على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون بين بلديهما، مشيرًا لضرورة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد رشيد بدور الحكومة الألمانية في دعم جهود بلاده في حماية أمنها واستقرارها، وفي حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).
وعبّر الرئيس العراقي
عن شكره وتقديره للسفير وما قدمه من جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير روابط التعاون المشترك.
من جانبه، شدد السفير الألماني على حرص بلاده "على تطوير العلاقات مع العراق بما يعزز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين".